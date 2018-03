Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, printr-o ordonanta de urgenta, o noua regula fiscala, prin care microintreprinderile pot sa opteze pentru plata impozitului pe profit daca indeplinesc doua conditii - au capital social minimum 45.000 de lei si cel putin doi salariati.

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta care prevede mai multe modificari fiscale. Printre acestea se numara majorarea de la 2% la 3,5% a cotei impozitului pe veniturile persoanelor fizice ce poate fi alocata ONG-urilor. "Asa cum am promis, astazi incepem sa aprobam printr-o…

- Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta in baza careia microintreprinderile si persoanele fizice vor putea sa faca sponsorizari si/sau acte de mecenat sau sa acorde burse private pentru asigurarea finantarii ONG-urilor care sunt furnizori de servicii sociale, acreditate cu cel putin un serviciu social…

- Guvernul urmeaza sa discute in sedinta de joi o ordonanta de urgenta cu mai multe modificari ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele sa opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri daca se incadreaza sub plafonul de un milion de euro. "Este un proiect de ordonanta…

- Guvernul va introduce un plafon de un milion de euro sub care firmele pot sa opteze in a fi impozitate pe cifra de afaceri sau pe profit si sa faca posibila rambursarea taxelor de mediu doar pe baza Codului Numeric Personal (CNP), a anuntat miercuri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- Guvernul a aprobat, miercuri, printr-o hotarare, introducerea pe lista medicamentelor compensate si gratuite a 16 noi molecule, destinate tratarii mai multor tipuri de afectiuni - oncologice, astm bronsic, poliartrita reumatoida, afectiuni care tin de HIV/SIDA, dermatita atopica grava sau tuberculoza.…

- Fostii detinuti care au executat patru ani ar urma sa primeasca despagubiri intre 8.000 si 12.000 de Euro, premiu la care romanul platitor de impozite nu poate visa, spun sindicalistii din penitenciare, care avanseaza si cateva contra-propuneri pentru Tudorel Toader: infractorii sa fie despagubiti doar…

- Rata inflatiei risca sa ajunga la 12% la finalul anului, daca se va mentine aceasta politica fiscala prociclica, iar reactia Bancii Centrale va fi in continuare timida, avertizeaza senatorul PNL Florin Citu. "In conditiile in care se mentine aceasta politica fiscala prociclica si Banca Centrala…

- ”Guvernul a facut mult mai mult decat a rezolva problemele legate de Declarația 600 – a simplificat radical procedura, reformand din temelie sistemul de declarare și plata a taxelor pentru veniturile independente. Prioritațile esențiale sunt SIMPLIFICAREA, prin reducerea masiva a numarului de formulare,…

- Guvernul a aprobat, joi, printr-o ordonanta de urgenta, o serie de masuri care vizeaza cresterea absorbtiei de fonduri europene si evitarea dezangajarii acestora pentru anumite programe operationale, a anuntat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului. "A fost modificata, completata OUG 40/2015…

- Guvernul a deblocat partial angajarile de judecatori si procurori Guvernul a decis, astazi, deblocarea partiala a angajarilor de judecatori si procurori. Masura este necesara pentru ca în instantele si parchetele din tara se confrunta cu un mare deficit de personal. Sunt vacante…

- „Am promis ca Declarația 600 va disparea. Am cerut o noua reglementare sa vina in sprijinul contribuabilului prin simplificare și justificare raționala a procedurilor. Vom adopta ordonanța prin care vom introduce noua reglementare de plata a impozitului pe venit, CAS și CASS. In primul rand, persoanele…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizand ca actul normativ schimba fundamental acest mecanism de plata a contributiilor. "Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental acest mecanism,…

- Nu toti alesii locali sunt incantati de ideea ca persoanele care beneficiaza de ajutor social sunt scutite de la plata impozitului pe cladire si pe teren. Legea permite autoritatilor locale sa-i scuteasca pe asistatii social de aceste che...

- “Intre 2007 si 2012, Plaza Centers a platit consultantilor, direct si indirect, aproximativ 14 milioane de dolari. Directorii din conducerea Plaza Centers au autorizat aceste plati, desi documentele aduse in sprijinul platilor nu au identificat serviciile furnizate de consultanti conform contractelor”,…

- USR argumenteaza ca datele rezentate de INS confrima starea precara in care se afla economia țarii. Politicile fiscale haotice au dus la creșterea record a inflației, iar romanii și-au facut puterea de cumparare drastic redusa. In plus, spun USR-iștii, vizita recenta a celor de la FMI ar putea sa aduca…

- Conform unui proiect de act normativ al Ministerului Finanțelor Publice, contribuabilii pot avea reduceri de pana la 10% pentru plata anticipata a impozitului și contribuțiilor sociale. Autoritațile vor sa incurajeze, prin reduceri de taxe, plata anticipata a obligațiilor fiscale datorate de persoanele…

- Guvernul a adoptat, prin Ordonanta de urgenta, eliminarea prevederilor referitoare la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate din bugetul de stat pentru beneficiarii de indemnizatie crestere copil, de venit minim garantat si de indemnizatie acordata pentru concediului de acomodare in urma…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, o hotarare privind acordarea de ajutoare de urgenta, in valoare totala de 1.517.900 de lei, pentru sprijinirea a 493 de familii si persoane singure, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. 'Sunt 493 de familii sau persoane singure…

- Guvernul a adoptat, miercuri, un memorandum privind obtinerea unui acord de principiu pentru contractarea unui imprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), in valoare de pana la 223 de milioane de euro, pentru proiectul "Investitii in infrastructura penitenciarelor", a anuntat purtatorul…

- iar mai bine de o treime dintre ei cheltuiesc intre 50 si 100 de lei pentru cadou Șapte din 10 romani vor sarbatori tradiționalul Dragobete, iar peste o treime aloca intre 5 și 10% din venituri pentru cadourile facute persoanei iubite, in ziua de 24 februarie. Pe primul loc pe lista articolelor cel…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta prin care le permite autoritatilor locale sa taie banii de investitii si sa-i foloseasca pentru plata salariilor. Anuntul a venit atat de la premierul Viorica Dancila, cat si de la ministrul Dezvoltarii regionale, Paul Stanescu, la Adunarea Generala a Asociatiei…

- Guvernul intentioneaza sa dea o ordonanta de urgenta prin care sa permita primariilor sa foloseasca banii din excedentele bugetare, bani care pana acum puteau merge doar pentru plata datoriilor si pe continuarea investitiilor, catre salarii. Va exista o ordonanta de urgenta in acest sens, spune Paul…

- ”Am avut in aceasta dupa-amiaza o intalnire despre care cred ca e bine sa știți: i-am primit pe Viorica Dancila și pe Liviu Dragnea la Cotroceni. A fost planificata din seara cand a avut loc depunerea juramantului din partea noului Guvern, rostul a fost de a defini cadrul colaborarii instituționale…

- "(...) O hotarare de simplificare privind sprijinul acordat pentru sectorul zootehnic. Se aloca o suma pentru plata ajutorului de stat pentru anul in curs de 56 de milioane de lei, din care 27 de milioane de lei pentru taurine, bubaline, porcine si ecvine si 29 de milioane de lei pentru ovine si…

- Statul roman va participa la majorarea capitalului social al Companiei Nationale Posta Romana cu suma de 170 de milioane de lei, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu."In sedinta de astazi a fost adoptata o hotarare de Guvern privind majorarea capitalului la Compania…

- 'Este vorba despre 44 de directive, dintre care patru au fost deja transpuse integral. Pentru celelalte 40 trebuie adoptate masuri legislative interne - legi, hotarari, ordine ministeriale cu caracter normativ. Foarte multe dintre ele sunt in proces de avizare, unele sunt deja in proces de transpunere',…

- "In sedinta de astazi a fost adoptata o hotarare de Guvern prin care agricultorii vor beneficia, si anul acesta, de sprijin financiar pentru reducerea accizei la motorina. Suma alocata este de peste 320 de milioane de lei, va fi, evident, asigurata de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare…

- Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa…

- Guvernul va adopta astazi ordonanta de urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time, ale caror venituri sunt mai mici decat contributiile. Documentul a primit avizul Comitetului Economic și Social. Ionuț Gheorghe și Daniel Coman vin cu mai multe informații.

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, a afirmat joi ca Guvernul "carpeste de fapt gaurile facute tot de el in sistemul fiscal", referindu-se la Ordonanta de Urgenta care vizeaza angajatii part-time si care ar urma sa fie adoptata in aceeasi zi de executiv. In opinia sa, reforma fiscala…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca va atrage atentia viitorului Executiv sa nu pericliteze sustenabilitatea fiscala prin „politici imprudente si masuri hazardate” si a anuntat ca in acest sens va avea discutii cu Guvernul si ca va solicita consultari cu cei responsabili in sfera politicilor economice.…

- Pe langa acestea, se doreste asigurarea dotarii minime a cabinetelor medicilor de familie si includerea acestora in programe de formare profesionala, astfel incat sa se elimine fenomenul prin care foarte multi pacienti aglomereaza sectiile de primiri urgente. "Implementarea acestor masuri…

- Guvernul analizeaza cel puțin patru variante radicale de schimbare a regulilor privind Declarația 600. In acest moment, persoanele fizice care au realizat in 2017 alte venituri decat cele de natura salariala mai mari de 12 salarii minime - adica 22.800 lei (12 luni x 1.900 lei salariul minim) au obligatia…

- Societatea Romar Shipping Agency SRL a fost infiintata in anul 2003 si are sediul social in municipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "transporturi maritime si costiere de marfaldquo;.Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 20 ianuarie 2018, societatea are un…

- Demisia lui Mihai Tudose a lasat locul liber la Palatul Victoria. Social-democratii s-au miscat rapid si au decis: Mihai Fifor este propunerea pe care i-o vor prezenta presedintelui Klaus Iohannis pentru postul de prim-ministru al Romaniei. Daca seful statului nu va fi de acord, asa cum sustinuse la…

- Presedintele TSD, Gabriel Petrea, afirma intr-un document publicat duminica pe site-ul organizatiei ca doreste o definire mult mai clara a relatiei dintre conducerea partidului si Guvernul social-democrat si ca numirile in functii publice sa fie facute pe criterii de competenta, propunand organizarea…

- Guvernul a amanat joi, pana la 1 iulie, plata contributiilor, a TVA si a impozitului pe profit in contul unic de la Trezorerie. Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta in acest sens, potrivit unui comunicat al institutiei. Astfel, pana la 1 iulie 2018, vor putea fi utilizate cele doua conturi unice…

