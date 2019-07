Stiri pe aceeasi tema

- Luni a avut loc semnarea acordului-cadru de furnizare a unor elicoptere usoare, echipate corespunzator pentru operatiuni medicale si de cautare-salvare in mediul montan sau medii greu accesibile, eveniment la care a participat si premierul Viorica Dancila.Proiectul este finantat din fonduri…

- Corpul de control al ministrului de Interne a propus cercetarea prealabila in cazul a 5 ofițeri și 3 agenți care au intervenit in cazul fetei de 15 ani ucise la Caracal. De asemenea, a fost informat Parchetul Judecatoriei Caracal pentru verificari in cazul agentului de la Poliția Olt care a preluat…

- Mai mulți locuitori din Otopeni aflați in vecinatatea viitoarei linii ferate care va lega Aeroportul Otopeni de Gara de Nord sunt revoltați ca trenurile vor trece la cațiva metri de ei și cer schimbarea traseului. Unii dintre ei au fost deja expropriați, dar cei care au ramas spun ca nu vor mai putea…

- Guvernul Dancila a adoptat Codul administrativ prin OUG. „€Adoptam astazi noul Cod administrativ, un proiect important pentru modernizarea administrației publice, rezultat al unei ample consultari cu reprezentanții structurilor asociative. Prin acest act normativ cream un cadru unitar și punem intr-o…

- Legea pensiilor va trece de Camera Deputatilor, iar absenta senatorilor PSD de la sedinta de plen de miercuri (n.n. ieri), in care proiectul a fost respins, va fi analizata, a afirmat premierul Viorica Dancila, criticand, totodata, modul in care Opozitia trateaza aceasta lege, potrivit Mediafax. „Aceste…

- Guvernul vrea sa mearga din nou la Consiliul Economic și Social pentru proiectul privind cele doua pensii pentru primari, au anunțat, miercuri, autoritațile, dupa ce au primit aviz negativ."Mi-aș dori ca primarii sa vina sa explice mult mai clar, sa argumenteze cel mai bine pentru ca știu despre…

- Comisia juridica din Camera Deputatilor a adoptat marti raport de admitere pentru proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante simple pe perioada vacantei parlamentare.Decizia a fost luata cu 13 voturi favorabile, doua impotriva si noua abtineri, informeaza agerpres.ro.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, l-a acuzat, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook, pe președintele Klaus Iohannis ca a evitat sa abordeze subiectul aderarii Romaniei la Schengen. "Iohannis s-a spalat pe maini! Inca o data! Azi am vazut toti cum domnul presedinte s-a spalat pe maini de subiectul…