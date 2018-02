Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ambasadorul american in Romania a fost prezent, luni dimineata, la Palatul Victoria, pentru o prima intrevedere cu Viorica Dancila, de la momentul instalarii acesteia in fruntea Executivului, premierul a punctat cateva aspecte abordate in cadrul intalnirii de la sediul Guvernului, intre ele…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Viorica Dancila a precizat, la inceputul sedintei de Guvern, ca se intentioneaza ca in Romania egalitatea de sanse intre femei si barbati sa fie efectiv asigurata. „Vom introduce obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati,…

- Gica Popescu ramane consilier de stat pentru Euro 2020. L-a adus Mihai Tudose, dar continua cu Viorica Dancila. Viorica Dancila s-a intalnit cu fostul international si acesta ramane consilier de stat al premierului pentru EURO 2020. La solicitarea Gazetei Sporturilor , pentru clarificarea situatiei…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire cu ministrii Cabinetului sau, luni seara, la Palatul Victoria, imediat dupa ceremonia de la Palatul Cotroceni, de depunere a juramantului de credința. Prima ședința a Executivului urmeaza sa aiba loc miercuri. „In seara aceasta,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, duminica, ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor care a afirmat ca programul de guvernare pare a fi scris "la Ministerul Agriculturii, intre doua beri" si a spus ca " e foarte bine sa fie critic". "E foarte bine sa fie critic.…

- Joi, 25.01.2018, Inspectoratul Școlar Județean Cluj a fost gazda unei intalniri regionale intre conducerea Ministerului Educației Naționale și 10 inspectori generali din județele transilvanene. S-au discutat la Cluj, in linia intalnirile regionale organizate de MEN in țara, numeroase aspecte curente…

- In 2017 au fost adoptate 85 de legi din lista cu prioritatile legislative ale Guvernului, precum si 117 ordonante de urgenta si 30 de ordonante simple, a declarat joi ministrul delegat pentru Relatia cu Parlamentul,Viorel Ilie, in deschiderea sedintei Executivului.

- In 2017 au fost adoptate 85 de legi din lista cu prioritatile legislative ale Guvernului, precum si 117 ordonante de urgenta si 30 de ordonante simple, a declarat joi ministrul delegat pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, in deschiderea sedintei Executivului. "Vreau sa va prezint…

- Romanii au așteptari negative cand vine vorba de masurile fiscale ale Guvernului. Aproape trei sferturi dintre romani se așteapta ca in 2018 sa aiba un nivel de trai la fel ca in 2017 sau mai prost, lucru care se regasește și in principalele lor temeri, arata un sondaj realizat de Centrul de Sociologie…

- Opoziția parlamentara susține ideea alegerilor anticipate, insa rezultatul unui asemenea demers nu ar avea un final cu mult diferit fața de situația actuala, releva un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru STIRIPESURSE.RO, in perioada 3-10 ianuarie.Vezi…

- Primul sondaj politic din anul 2018 a fost realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS în perioada 3-10 ianuarie. Cercetarea sociologica vizeaza, printre altele, și evaluarea necesitații acțiunilor politice potențiale.

- PSD este din nou la mâna lui Klaus Iohannis. Presedintele declara ca daca social democratii nu sunt în stare sa guverneze, nu va mai numi un alt premier de la PSD. În acest moment, conform Constitutiei, Guvernul poate avea un premier interimar pentru cel mult 45 de zile,…

- Adresa oficiala privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marti la Administratia Prezidentiala, a informat luni seara Guvernul intr-un comunicat. "Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare si functionare…

- Tudose, la intrarea in ședința CExN. ”Prima zi la Palatul Victoria este prima din ultimele”, a spus șeful Executivului, luni, la sosirea la sediul central al partidului, unde se desfașoara ședința Comitetului Executiv Național, care va decide daca premierul continua la șefia Guvernului sau se decide…

- Lucian Șova, ministrul Comunicațiilor este un susținator al inițiativei de convocare a CEx-ului, iar vizavi de inițiativa de restructurare a lui Tudose, ministrul se poziționeaza impotriva. `„Susțin convocarea de urgența a CEx, iar cel mai bine ar trebui sa fie luni (15 ianuarie 2018 – n.n)”,…

- Municipiul Chișinau se bucura de prezența celor mai multi reprezentanți in actualul Guvern. TRIBUNA a realizat un material in care se refera la provenienta geografica a actualilor membri ai Executivului. Astfel, in Chișinau s-au nascut 4 membri ai Guvernului. Este vorba despre ministrul Finanțelor,…

- Cei cinci ministri si doi vicepremieri, proaspat investiti in functie, au participat astazi la prima sedinta a Guvernului din acest an. Acestia au spus ca ii incearca doar emotii pozitive si spera ca impreuna sa faca o echipa buna.

- In Guvern spiritele dau in clocot, dupa ce au aparut mai multe neințelegeri intre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan. Ministrul a inaintat solicitarea de destituire din funcție a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, iar premierul nu ar fi de acord cu acest lucru.Inaintea…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca va trimite marti dimineata, la Palatul Cotroceni, propunerea pentru conducerea Ministrului Apelor si Padurilor.Intrebat la finalul Comitetului Executiv National al PSD cand va trimite la Cotroceni propunerea pentru functia de ministru al Apelor si Padurilor,…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor, social-democratii urmand sa discute si oportunitatea unei restructurari mai ample a guvernului, precum si nemultumirile din partid. Doina Pana a demisionat,…

- Vosganian, despre o eventuala restructurare a Guvernului: ALDE nu are de ce sa renunte la unul din ministere Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a declarat, joi, ca ca o comasare a Ministerului Apelor si Padurilor in cel al Mediului ar fi ”o reintoarcere la normalitate”, dar a tinut sa…

- Aparatul de lucru al Guvernului se marește. Potrivit unei Ordonanțe de Urgența adoptata in ultima ședința a Executivului, și publicata in Monitorul Oficial pe 29 decembrie, vicepremierii Paul Stanescu și Marcel Ciolacu, de la PSD, și Grațiela Gavrilescu, de la ALDE, vor avea proprii secretari de stat…

- Premierul Mihai Tudose anunțat planurile Guvernului pentru incurajarea introducerii mașinilor noi pe piața din Romania, accentuand faptul ca nu dorește sa inlocuiasca o taxa cu alta. Despre timbrul de mediu, șeful Executivului a declarat pentru Antena 3 intr-un interviu difuzat sambata ca trebuie gasita…

- "Vesti de la ce s-a gasit la Tarom probabil ca o sa aflati de pe la Parchet, unde s-a trimis dosarul. Este inimaginabil si nu pot sa va spun mai mult, fiindca este un dosar in curs, frizeaza orice imaginatie saltareata ce s-a gasit acolo", a declarat Tudose, intr-un interviu difuzat sambata, la Antena…

- Premierul Mihai Tudose, invitat sambata la discuții de 43 de organizatii civice , a raspuns solicitarii de a se intalni, propunand data de 27 decembrie. Propunerea sa a fost acceptata. “Legat de o posibila intalnire in perioada 27 – 30 decembrie, vreau sa va transmit ca sunt deschis la dialog. In acest…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, mentionand ca proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale va fi discutat in Parlament, deoarece lucrurile trebuie 'cumpanite foarte bine'. 'Este…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a discutat marti, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Regatului Tarilor de Jos, Stella Ronner-Grubacic, despre perspectivele de dezvoltare a cooperarii economice bilaterale, se arata intr-un comunicat al Guvernului, remis Agerpres.Potrivit sursei citate, seful Executivului…

- Placinte, vin fiert, obiecte de artizanat, mestesugarit, spatii pentru distractia copiilor si diverse accesorii pentru sarbatorile de iarna. Toate pot fi gasite la Târgul de Craciun din strada 31 August a capitalei, inaugurat aseara, 15 decembrie si care poarta genericul: „Acasa…

- Guvernul a aprobat repartizarea sumei de 5,6 milioane lei din alocatiile bugetului prevazute pentru implementarea Strategiei de reforma a Administratiei Publice Centrale. Banii sunt pentru acoperirea cheltuielilor de disponibilizare, transmite IPN.

- Municipiile Suceava și Vatra Dornei vor primi 4 milioane de lei și, respectiv, 3,5 milioane de lei din Fondul de rezerva al Guvernului pentru asigurarea alimentarii populației cu energie termica. Hotarirea a fost luata in cea mai recenta ședința a Executivului. Conform deciziei, in vederea asigurarii…

- Autoritatile locale vor primi peste 115 milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru asigurarea alimentarii populatiei cu energie termica, se arata intr-un comunicat al Executivului.

- Guvernul va aproba, în cadrul ședinței de miercuri, o hotarâre privind stabilirea a trei zile de doliu național pentru decesul Regelui Mihai I, în 14, 15 și 16 decembrie, au declarat surse oficiale pentru Agerpres.Conform surselor citate, datele celor trei zile de doliu…

- De altfel, marti seara la Palatul Victoria a avut loc o intalnire tehnica intre reprezentantii Guvernului si cei ai Casei Regale, pentru stabilirea detaliilor si calendarului funeraliilor nationale pentru Regele Mihai. Din partea Guvernului, la intalnire au luat parte reprezentanti ai ministerelor Afacerilor…

- Guvernul va aproba in ședința de miercuri o hotarare privind stabilirea a trei zile de doliu național pentru decesul Regelui Mihai I, in 14, 15 și 16 decembrie, au declarat surse oficiale pentru AGERPRES. Conform surselor citate, datele celor trei zile de doliu național au fost stabilite marți seara…

- Sunt cuvintele presedintelui CJ Iasi, Maricel Popa, adresate participantilor la seminarul regional organizat ieri la Iasi de Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Secretariatului General al Guvernului. „As vrea sa stiu cu ce mesaj veniti de la Guvern, un mesaj concret pentru dezvoltarea…

- INTERES ZERO… Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Secretariatului General al Guvernului impreuna cu Prefecturile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a derulat, ieri, Seminarul Regional “Impreuna pentru dezvoltarea durabila”, un eveniment menit a dezbate revizuirea Strategiei Nationale…

- Conform surselor citate, datele celor trei zile de doliu national au fost stabilite marti seara intr-o intalnire desfasurata la Guvern, la care au participat reprezentantii mai multor institutii guvernamentale si cei ai Casei Regale. Potrivit unui comunicat al Executivului, reprezentantii…

- Guvernul nu a susținut inițiativa legislativa a unui grup de deputați, care propun ca magistrații Curții Constituționale sa nu poata detine doua cetațenii, precum si sa poata fi trasi la raspundere penala pentru voturile sau opiniile exprimate în exercitarea mandatului, transmite IPN. …

- Sanatatea, educatia si infrastructura sunt ‘bazele’ bugetului pe anul 2018, a afirmat, astazi, premierul Mihai Tudose, dupa ședința Guvernului, precizand ca se pastreaza si 2% din PIB pentru aparare. Potrivit sefului Executivului, saptamana viitoare vor fi disponibile toate cifrele referitoare la bugetul…

- Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Secretariatului General al Guvernului a organizat în data de 28 noiembrie 2017, Seminarul Regional „Împreuna pentru dezvoltarea durabila“. Evenimentul a avut loc în Regiunea 7 - Centru, în Miercurea Ciuc, la Hotel…

- Guvernul nu va acorda nici anul viitor tichete cadou, premii, indemnizatii de vacanta, cupoane sociale in invatamant sau ajutorul de 500 de euro pentru educatia permanenta a fiecarui nou-nascut, iar anumite drepturi ale politistilor, militarilor si functionarilor publici din penitenciare vor fi inghetate…

- Premierul Mihai Tudose a reiterat, luni, la Parlament, ca nu vor fi operate remanieri guvernamentale in prezent si a aratat ca o analiza asupra activitatii Executivului va fi facuta in luna ianuarie, afirmand ca 'deocamdata este bine'. Premierul a participat, alaturi de vicepremierul Marcel Ciolacu,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca, vineri, la nivelul Guvernului, urmeaza sa aiba loc o noua intalnire cu sindicatele din educație, subliniind ca, pana in prezent, discuțiile cu reprezentanții acestora au fost "foarte bune". Prim-ministrul a afirmat ca domeniul educației…

- La teorie stam bine și... vom sta și mai bine. Laszlo Borbely, consilier de stat și coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila, s-a intalnit, la Timișoara, cu reprezentanții instituțiilor din regiunea de vest, pentru a discuta despre strategia de dezvoltare durabila a Romaniei. Urmeaza…

- Departamentul de dezvoltare durabila s-a inființat pe langa premierul Romaniei, in luna mai a anului 2017, iar acum componenții lui merg in teritoriu pentru a avea primele discuții cu instituțiile. Miercuri, componenții acestuia au ajuns la Timișoara. Departamentul pentru Dezvoltare Durabila…

- Guvernul va acorda ajutoare de urgența in suma totala de 250.800 de lei pentru sprijinirea a 70 de familii și persoane singure afectate de incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase ori probleme grave de sanatate ce pot conduce la riscul de excluziune sociala, se arata intr-un comunicat al…

- Prioritatea Romaniei va fi legata de dezvoltarea durabila și implementarea Agendei 2030, spune Laszlo Borbely, Consilier de Stat și Coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila, care a prezidat, miercuri, la Timișoara, sesiunea de dezbateri, legata de implementarea Agendei 2030 la nivel…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Sud Muntenia, in calitate de partener in cadrul proiectului “Social Green”, a organizat la sediul din Calarasi prima intalnire legata de revizuirea politicilor privind locuintele sociale ecologice.

- Guvernul ar putea discuta, in ședința de miercuri, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii privind Codul penal și a Legii privind Codul de procedura penala, se arata pe site-ul Secretariatului General al Guvernului. Surse guvernamentale au declarat, pentru AGERPRES, ca…