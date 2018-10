Guvern, împrumut de 1,75 miliarde euro. Anunţul a fost făcut de Eugen Teodorovici Dobanzile sunt insa mai mari decat cele de anul trecut, semn ca credibilitatea Romaniei pe piețele financiare este in scadere, iar bancherii speculeaza foamea Guvernului de bani. Cu exact un an in urma Guvernul se imprumuta de un miliarde de euro, suma pentru care platea pe zece ani un cupon de 2,375%, adica cu 0,5 puncte procentuale sub ce platește acum. Ministerul de Finanțe lauda insa faptul ca s-a indatorat. "Emisiunea reflecta foarte clar percepția pozitiva a mediilor investiționale și a piețelor financiare referitor la perspectiva evoluției Romaniei pe termen mediu și lung. Cererea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

