Guvern Germania. Schulz, ministru de Externe. Demisie din SPD

- Conservatorii cancelarului Angela Merkel și socialiștii germani conduși de Martin Schulz au ajuns la un consens pentru formarea unui guvern de coaliție, scrie BBC News. Acest pas ar insemna incheierea crizei politice prin care trece Germania in ultimele luni. Partidul Social Democrat (SPD) de centru-stanga…

- Negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare intre conservatorii cancelarului Angela Merkel si social-democrati erau in curs miercuri dimineata devreme, in pofida unei nopti de discutii in vederea depasirii celor patru luni de impas politic la Berlin, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Angela Merkel s-a declarat marti pregatita de ”compromisuri dureroase” pentru a smulge un acord de coalitie in Germania cu social-democratii, in ultima zi de negocieri menite sa scoata prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. Dezacorduri continua sa existe ”pe teme esentiale”, iar…

- 'Exista inca o serie intreaga de subiecte de divergente serioase', a declarat cancelarul conservator inainte de intrarea in linie dreapta a negocierilor care ar trebui sa se incheie duminica seara sau cel tarziu la inceputul saptamanii viitoare si sa scoata tara dintr-o lunga perioada de confuzie…

- Verzii suceveni contesta decizia coaliției PSD-ALDE de a-l menține la Ministerul de Externe pe Teodor Meleșcanu. Printr-un comunicat semnat de președintele Partidului Verde Suceava, Dan Acibotarița, se arata ca lui Meleșcanu ”la frumoasa varsta de 76 de ani” mintea nu ii mai sta la politica externa…

- Ana Birchall, propusa vicepremier pentru parteneriate strategice in Cabinetul Dancila, a fost ministru delegat pentru Afaceri Europene in Guvernul Grindeanu, a fost consiliera lui Mircea Geoana, pe vremea cand acesta era ministru de Externe, si a lui Victor Ponta, cand fostul lider al PSD era prim-ministru.

- Viorica Dancila a anuntat oficial modificarea structurii Guvernului. astfel, a infiintat un post de vicepremier pentru intarirea parteneriatelor strategice ale Romaniei, in special cu SUA. Nominalizarile- 1. Vicepremier – Viorel Stefan 2. Vicepremier si ministru al Mediului – Gratiela Leocadia Gavrilescu…

- Viitorul prim-ministru al Italiei ar trebui sa fie Antonio Tajani, actualul presedinte al Parlamentului European, a declarat joi fostul premier italian Silvio Berlusconi, citat de DPA. Berlusconi conduce o alianta conservatoare aflata in fruntea sondajelor de opinie in perspectiva alegerilor…

- Cel putin 3 oameni si-au pierdut viata, joi, si numeroase persoane au fost ranite dupa ce un tren a deraiat langa Milano, anunta Reuters. Purtatorul de cuvant al Ministerului roman de Externe a precizat ca nu exista in acest moment informatii ca printre victime s-ar afla si romani.

- Negocierile pentru coalitia intre CDU-CSU si SPD incep in forta. Angela Merkel isi joaca cariera politica, Martin Schulz credibilitatea. Pentru Angela Merkel, nu mai e timp de pierdut. Germanii si Europa intreaga asteapta de peste patru luni un guvern stabil la Berlin, scrie Le Point . In schimb, polonezii…

- Liderul AfD, Joerg Meuthen, a declarat ca SPD, care a inregistrat cel mai prost rezultat in alegeri de dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial si initial a respins participarea la un guvern condus de Merkel, 'se indreapta orbeste' spre irelevanta. Replica AfD a venit imediat dupa ce SPD a…

- ''SPD trebuie - si va fi - vizibil, auzibil si recognoscibil '', a declarat Schulz in cadrul reuniunii delegatilor social-democrati la Bonn. Circa 600 de delegati ai partidului s-au reunit intr-un congres special la Bonn pentru a dezbate si a se pronunta prin vot asupra proiectului liderilor…

- Marius Nica a decis sa-si inainteze demisia din functia de ministru delegat pentru Fonduri Europene, dupa trei luni de mandat, se arata intr-un comunicat de presa.- in curs de actualizare

- Citeste si: Germania: mai multe banci au ocolit fiscul profitand de o lacuna care a costat statul 2,9 miliarde de euro Bancile, o problema europeana care nu vrea sa dispara. 60% din germani nu vor ca Deutsche Bank sa fie salvata de guvernul de la Berlin daca s-ar ajunge in aceasta situatie critica …

- Dosarul lui Ilan Șor, ajuns la Curtea de Apel dupa aproape șase luni, a fost reportizat judecatorului Xenofon Ulianovschi. Acesta este tatal noului ministru de externe, Tudor Ulianovschi, transmite Ziarul de Garda.

- Presa internationala scrie, miercuri, despre anuntul presedintelui Klaus Iohannis cu privire la postul de prim-ministru, mentionând ca România va avea pentru prima data o femeie premier si ca Viorica Dancila este al treilea prim-ministru din ultimul an. “România va…

- Intr-o conferinta de presa la Berlin, Merkel a spus ca are incredere ca Partidul Social-Democrat (SPD) va 'adopta o decizie responsabila'. ''Nu ma voi amesteca in asta'', a precizat politiciana conservatoare germana. Mai multi politicieni social-democrati germani au criticat duminica proiectul…

- „Daca partidul imi va cere, voi face asta”, a declarat Carmen Dan, intrebata de jurnalisti daca va demisiona din functia de ministru. Sedinta Comitetului Executiv National in care trebuie transat conflictul izbucnit la varful partidului este programata pentru ora 16.00. Carmen Dan ocupa funcția…

- Germania este aproape sa iasa din criza politica in care se afla dupa alegerile parlamentare din toamna trecuta.Uniunea Creștin-Democrata a cancelarului Angela Merkel și Partidul Social-Democrat al lui Martin Schulz au ajuns la un acord de principiu pentru inceperea negocierilor

- Angela Merkel și Martin Schulz, duminica, la inceperea discuțiilor pentru formarea noului guvern La Berlin, au demarat duminica cele cinci zile de discuții ce reprezinta negocierile preliminare pentru formarea coaliției de guvernare. Este ultima șansa a cancelarului Angela Merkel de a forma o coaliție…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a respins criticile liderului social-democrat german Martin Schulz la adresa premierului Viktor Orban si a politicii sale privind migratia, precizand ca acuzatiile lui Schulz sunt nefondate, relateaza agentia vineri MTI. Intr-un interviu acordat…

- Rezultatele unui sondaj YouGov arata cat sprijin acorda cetațenii europeni proiectului promovat de Martin Schulz, fost președinte al Parlamentului European, actualmente lider al social-democraților germani

- Mircea Geoana, fost ministru de Externe al Romaniei, este casatorit cu Mihaela Geoana și au impreuna o fiica, Ana Maria. Tanara face senzație peste Ocean. Vezi galeria foto + 4 + 4 Ana Maria Geoana este studenta la Facultatea de Medicina in Pennsylvania și are o viața pe care orice tanar ar invidia-o.…

- O eventuala decizie privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim necesita o analiza interinstitutionala mult mai complexa, declara la RFI senatorul PSD Titus Corlatean, presedintele Delegatiei Parlamentului Romaniei la APCE, apreciind ca este necesara inclusiv o dezbatere in Parlament…

- Seful statului, Igor Dodon, a semnat decretele de demisie a sase membri ai Guvernului. Este vorba despre viceprimierul pentru Reintegrare si ministriii de la Sanatate, Justitie, Agricultura, Externe si Economie. Decretele vin in urma remanierilor anuntate in Guvernul Filip.

- La discuțiile de miercuri au luat parte cancelarul conservator german Angela Merkel (CDU, Uniunea Creștin-Democrata) și liderul social-democraților, Martin Schulz, alaturi de liderul CSU (Uniunea Creștin-Sociala, "aripa" bavareza a CDU) Horst Seehofer și alți reprezentanți ai conducerii formațiunilor.…

- Printre cei care se pronunța impotriva unei apropieri cu conservatorii, in incercarea de a pune pe picioare un guvern, se numara și Bjorn Steinborn, militant de aproape trei decenii intr-o filiala berlineza a Partidului Social-Democrat (SPD).'Sunt impotriva marii coaliții, pentru ca nu…

- Aproximativ 500 de jihadisti francezi se gasesc inca in teatrul de razboi siriano-irakian, de unde le va fi dificil sa revina in Franta, a declarat vineri seful diplomatiei de la Paris, Jean-Yves Le Drian, transmite AFP.

- In SPD, opozitia fata de o reluare a marii coalitii este in continuare mare. Hotararea adoptata la Congresul partidului nu schimba mult situatia. Barierele in calea noului guvern german se mentin, crede Sabine Kinkartz. Au discutat, au argumentat, s-au contrat. Ore in sir. La congresul SPD…

- Votul delegaților la congres le da unda verde liderilor formațiunii sa discute cu blocul Uniunea Creștin-Democrata/Uniunea Creștin-Sociala (CDU/CSU) opțiuni printre care se regasesc reinnoirea 'marii coaliții', o cooperare informala sau un acord formal prin care social-democrații sa susțina un guvern…

- Presedintele social-democratilor germani a pledat joi, in fata partidului sau, reunit in Congres, in favoarea deschiderii unor negocieri cu Angela Merkel pe tema formarii unui nou Guvern, insa punand conditii ferme, in special cu privire la reforme in Europa. "Nu trebuie sa guvernam cu orice pret. Insa…

- Liderul Partidului Social-Democrat german, Martin Schulz, s-a pronuntat joi in favoarea unei transformari a blocului comunitar intr-un timp relativ scurt. Astfel, fostul presedinte al Parlamentului European vrea ca Uniunea Europeana sa se transforme in „Statele Unite ale Europei“ pana in anul 2025,…

- Liderul Partidului Social-Democrat german (SPD), Martin Schulz, a anuntat luni ca tratativele cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel privind formarea noului guvern vor incepe saptamana viitoare daca congresul formatiunii, ce se reuneste ulterior in aceasta saptamana, va da unda verde…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania, a acceptat initierea negocierilor cu partidul cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), in scopul formarii unei noi coalitii guvernamentale, afirma surse politice de la Berlin. - continua -

- Negocierile purtate de formațiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata, în vederea formarii unei coaliții guvernamentale cu Partidul Democraților Liberi și Partidul Verzilor a eșuat, cancelarul recunoscându-și înfrângerea. Presedintele Germaniei, Frank-Walter…

- Dupa mesajul de Ziua Naționala a ambasadorului roman la Washington, George Maior, in care acesta aduce o critica subtila lui Dragnea și Tariceanu pentru raspunsul dur adresat dupa primirea comunicatului, diplomatul a fost atacat de catre fostul ministru de Externe, Andrei Marga.

- Blocul conservator CDU/CSU (Uniunea Creștin-Democrata/Uniunea Creștin-Sociala) al cancelarului german Angela Merkel și Partidul Social Democrat (SPD) al lui Martin Schulz au cazut de acord joi, sa inceapa discuții exploratorii privind formarea unei noi mari coaliții, a relatat vineri cotidianul german…

- Liderul social-democraților germani, Martin Schulz, care ar urma sa inceapa negocieri cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel pentru formarea unei coaliții guvernamentale la Berlin, a declarat miercuri ca Europa are nevoie de un ministru de finanțe și de un buget al zonei euro, transmite…

- Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, a comentat la Digi24 poziția ferma a Statelor Unite fața de modificarea legilor justiției.„Ar trebui sa ne ingrijoreze de o maniera extrem de serioasa. Este poziția SUA in legatura cu o serie de dezvoltari din Romania in ceea ce privește, pe de…

- Partidul Social-Democrat din Germania (SPD, de centru-dreapta) a acuzat-o marți pe Angela Merkel, cancelarul federal conservator, de faptul ca le-a inșelat increderea in timpul unui vot care a avut loc cu o zi inainte in cadrul UE, otravind astfel atmosfera dintre cele doua parți in ajunul negocierilor…

- Social Democrații germani au renunțat la poziția inflexibila de a respinge ferm ideea reinnoirii coaliției cu partidul Angelei Merkel, anunța vineri Politico , citand presa germana. In cadrul unei ședințe care a durat aproape toata noaptea, liderii sociali-democrați au decis sa gaseasca o cale de rezolvare…

- Discuțiile exploratorii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel și cei doi potențiali parteneri de coaliție s-au blocat in primele ore ale zilei de vineri pe fondul diferențelor legate de migrație și politicile financiare, anunța DPA. Dupa 15 ore de la inceperea discuțiilor, conservatorii…

- Germania se apropie de refacerea compromisului ideologic stânga-dreapta și a „largii coaliții” CDU-SPD, la presiunile președintelui Frank-Walter Steinmeier. Prin aceasta mișcare de ignorare a votului electoratului Germania ar putea totuși iesi din impasul politic instalat…

- Senatorul PMP Traian Basescu l-a propus joi majoritații parlamentare ca nou premier pe Siegfried Mureșan, in condițiile in care "moțiunea de cenzura are mari șanse sa treaca". "Și pentru ca am convingerea ca aceasta moțiune de cenzura are mari șanse sa treaca…

- Eșuarea convorbirilor cancelarului german Angela Merkel pentru formarea unei coaliții tripartite de guvernare este ''o veste proasta pentru Europa'', a afirmat luni ministrul olandez de externe, Halbe Zijlstra, subliniind rolul conducator al Germaniei, cel mai puternic membru al Uniunii Europene,…

- Dupa 15 ore de la inceperea discuțiilor, conservatorii Angelei Merkel — (CDU /Uniunea Creștin-Democrata/ și aliatul sau bavarez CSU /Uniunea Creștin-Sociala/) — Partidul Liber Democrat (FDP, centru-dreapta) și Verzii au convenit sa ia o pauza și sa reia discuțiile vineri la pranz.Un termen…

- Eram de putin timp ministru de Externe, cind, intr-o vizita „de lucru“ in Statele Unite, am avut placerea sa-l intilnesc pe fostul ministru de Externe al lui Ronald Reagan, dl George Shultz, retras din viata publica dupa o consistenta cariera de profesor, economist si om de stat.