Guvern Germania. Merkel, al patrulea mandat de cancelar. Principalele prevederi ale acordului cu SPD

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a confirmat si el, la finalul saptamanii, ca abandoneaza protectia Serviciului de Protectie si Paza (SPP), dupa ce toti ministrii Guvernului Dancila au renuntat la aceasta. Pe aceeasi linie critica a declaratiilor PSD, liderul ALDE a adaugat ca ar trebui…

- 'Exista inca o serie intreaga de subiecte de divergente serioase', a declarat cancelarul conservator inainte de intrarea in linie dreapta a negocierilor care ar trebui sa se incheie duminica seara sau cel tarziu la inceputul saptamanii viitoare si sa scoata tara dintr-o lunga perioada de confuzie…

- Autoritatile turce au arestat peste 300 de persoane suspectate de ''propaganda terorista'' pe retelele de socializare impotriva ofensivei duse de Ankara impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP. De la 20 ianuarie, ''311 de indivizi care…

- Social-democratii germani au votat duminica in favoarea desfasurarii de negocieri cu cancelarul Angela Merkel pentru formarea unui nou guvern. Votul favorabil a fost obținut cu o majoritate la limita, potrivit Bloomberg. Anterior, liderul social-democrat german Martin Schulz a facut apel la partidul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron o primeste astazi, la Palatul Elysee, pe Angela Merkel, aflata in plin proces de formare a unui nou guvern. Intrevederea are loc a doua zi de la summitul franco-britanic.

- Citeste si: Germania: mai multe banci au ocolit fiscul profitand de o lacuna care a costat statul 2,9 miliarde de euro Bancile, o problema europeana care nu vrea sa dispara. 60% din germani nu vor ca Deutsche Bank sa fie salvata de guvernul de la Berlin daca s-ar ajunge in aceasta situatie critica …

- Liderul partidului italian de extrema dreapta Liga Nordului, Matteo Salvini, ar putea deveni ministru de interne intr-un eventual nou guvern conservator, considera fostul premier Silvio Berlusconi, relateaza dpa. "Fiind un atacant central, cred ca va fi bun la Ministerul de Interne", a…

- RASPUNS…A fost deslusit misterul disparitiei anuntului de vanzare de pe cladirea Romtelecom, situata in spatele Judecatoriei Vaslui. Imobilul a fost cumparat de catre Ministerul de Interne si in acea locatie va functiona Serviciul de Protectie Interna. Altfel spus, “ochiul si timpanul”, asa cum erau…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si prim-ministrul britanic Theresa May vor anunta joi, cu ocazia summitului franco-britanic de la Londra, un 'nou tratat' pentru 'completarea acordurilor de la Touquet', privind gestionarea migrantilor care vor sa ajunga în Regatul Unit, au…

- Bogdan Despescu va fi demis de la sefia Politiei Romane, iar un comunicat oficial ar urma sa fie remis presei dupa sedinta de Guvern, transmit mai multe surse. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a ajuns miercuri dimineata la Palatul Victoria pentru discutii cu premierul interimar, Mihai Fifor, pe aceasta…

- Se fac calcule pentru formarea noului Guvern, iar tensiunile sunt mari in cadrul PSD. Conducerea partidului a anuntat ca vor fi schimbari de ministri in mai multe ministere. Surse importante din PSD Prahova au declarat ca deputata Laura Moagher va fi pe lista propunerilor pentru functia de ministru…

- Noi dezvaluiri socante despre politistul pedofil ies la iveala! Acesta are un frate geaman, care a lucrat tot in Ministerul de Interne, de unde ar fi fost dat afara pentru abateri disciplinare! Fratele geaman al pedofilului este acum politist local in Capitala!Citeste si: Milioane de euro,…

- Liderii PSD convocasera sedinta Comitetului Executiv pentru data de 29 ianaurie, la Iasi, cu scopul de a dezbate planul de restructurare a Guvernului propus de premierului Mihai Tudose. Intre timp, Tudose a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, unul dintre oamenii fideli lui Liviu Dragnea,…

- Dupa ce s-a declarat suparat pe Carmen Dan, actualul Ministru de Interne și a declarat ca așteapta demisia sa, premierul Mihai Tudose a inceput sa faca lista cu posibili inlocuitori pentru acest portofoliu extrem de important in aceasta...

- Surse de la Palatul Victoria afirma ca premierul Mihai Tudose a decis, in urma discuției cu șeful IGP, chestorul Bogdan Despescu, sa trimita Corpul de control al primului ministru care sa faca o ampla investigație la Ministerul de Interne și Inspectoratul General al Poliției. Raportul IGP privind…

- Surse de la Palatul Victoria afirma ca premierul Mihai Tudose a decis, in urma discuției cu șeful IGP, chestorul Bogdan Despescu, sa trimita Corpul de control al primului ministru care sa faca o ampla...

- Prim-ministru Romaniei, Mihai Tudose, a declarat miercuri, in emisiunea „Sinteza zilei”, ca din punctul sau de vedere demisia lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne este reactia normala dupa scandalul cu pedofilul politist.

- Surse din interior au vorbit pentru DC News despre principalul motiv al refuzului. Acesta este legat de faptul ca Ionița și Despescu au fost colegi și exista un sentiment de solidaritate. De asemenea, chestorului i-a fost 'teama' sa ii ia locul și, poate, peste cateva luni, din motive politice,…

- Bogdan Chireac a revenit rapid la sentimente mai bune fata de premierul Tudose. Dupa ce il apelase "prietenul pedofililor" intr-o emisiune la pranz pe Antena 3, Chireac a publicat un articol pe site-ul sau, DCNews.ro, in care il descrie pe Tudose drept "profund ingrijorat de starea Politiei Romane si…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a laudat, marti, eforturile Europei de a-si consolida capacitatile de aparare, insa a adaugat ca in Europa nu trebuie sa existe o alternativa la Alianta Nord-Atlantica, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Victor Ponta a dezvaluit una dintre ceea ce el numește ”obsesia” lui Liviu Dragnea. Fostul lider PSD a declarat ca Liviu Dragnea și-ar fi dorit, cand a fost ministru, sa conduca Ministerul de Interne. De acolo au inceput certuri intre Dragnea și Ponta.”E una dintre cele mai mari certuri pe…

- Dupa scandalul din interiorul PSD, acum bubuie un nou scandal, de data aceasta in interiorul Guvernului. Surse politice ne-au precizat ca premierul Mihai Tudose nu-l considera vinovat pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan i-a cerut sa demisioneze.…

- Reținerea principalului suspect in agresiunea din 5 ianuarie 2018 are potențialul unui scandal uriaș, cu foarte multe conotații politice. Identificarea suspectului in persoana unui polițist o pune pe Carmen Dan in situația de a reacționa violent la adresa unor subordonați sau de a-și recunoaște neputința…

- Cancelarul german Angela Merkel afirma in discursul sau de Anul Nou ca va colabora cu Franta pentru a tine unita Uniunea Europeana si se angajeaza sa formeze "fara intarziere" un nou guvern al Germaniei. Merkel prezinta in discurs viziunea sa pentru al patrulea sau mandat, care include o alianta…

- Cele 25 de tone de deseuri, stocate in butoaie sigilate neglijent si care contin diferite substante chimice, intre care benzen si toluen, au fost gasite intr-un depozit de pe o proprietate privata in municipalitatea Obrenovac, la circa 50 de kilometri sud-vest de Belgrad. Actiunea politieneasca…

- Capitala Afganistanului a fost joi dimineata tinta unui atentat. Cel putin 40 de persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite in mai multe explozii care au lovit joi un centru cultural siit din vestul capitalei afgane Kabul, a anuntat Ministerul de Interne, transmit agentiile

- Ministerul israelian de Externe a initiat contacte cu cel putin zece tari care au exprimat interesul de a muta ambasadele la Ierusalim, dupa exemplul SUA, afirma Tzipi Hotovely, adjunct al ministrului israelian de Externe, printre aceste state figurand, conform unor surse diplomatice, Romania. Conform…

- Pana la finele lui noiembrie, in landurile Bavaria si Baden Wurttemberg, aflate la granita cu cele trei tari, ajunsesera 19.600 de refugiati, in timp ce in aceeasi perioada a anului trecut acest numar a fost de circa 74.000, a precizat un purtator de cuvant.Majoritatea refugiatilor sositi…

- Un tren și un autobuz școlar s-au ciocnit in sudul Franței. Accidentul fiind soldat cu moartea a cel puțin patru copii, transmite Ministerul de Interne, potrivit BBC. Alte 24 de persoane au fost grav ranite.

- Printre cei care se pronunța impotriva unei apropieri cu conservatorii, in incercarea de a pune pe picioare un guvern, se numara și Bjorn Steinborn, militant de aproape trei decenii intr-o filiala berlineza a Partidului Social-Democrat (SPD).'Sunt impotriva marii coaliții, pentru ca nu…

- Postul public de televiziune (TVR) platit din bani republicani și-a regasit cu entuziasm ereditatea adulatoare din vremea lui Ceaușescu, transformandu-și programul intr-un nesfirșit omagiu monarhist STOP Din ziua decesului regelui Mihai doar buletinul meteo nu este raportat la funeralii, dar lucrul…

- Publicața New Europe, cu sediul la Bruxelles, analizeaza campania anticorupție din Romania. "Lupta impotriva coruptiei din Romania arata astfel: o crestere cu 50% a inculparilor in ultimii cinci ani, o rata a condamnarii de 92% si o represiune nemiloasa, aparent fara rival in alta parte a Europei",…

- Premierul Mihai Tudose a convocat o ședința de urgența la Ministerul de Interne, imediat dupa intoarcerea sa din vizita in Serbia, pentru a discuta despre pregatirile pentru iarna, in condițiile in care veștile de la meteorologi sunt ingrijoratoare.

- Liderul Partidului Social Democrat german, Martin Schulz, a indemnat joi la transformarea, pana in 2025, a Uniunii Europene in Statele Unite ale Europei, prin adoptarea unei constituții comune, relateaza dpa și Reuters. "Europa este asigurarea noastra de viața", a declarat…

- Polițistul ranit in timpul perchezițiilor de la Radauți ar putea fi transferat intr-o clinica universitara daca se va impune o intervenție neurochirurgicala, pentru ca viața acestuia sa fie salvata, a declarat marți ministrul de Interne, Carmen Dan.''Este o alta intamplare nefericita in care…

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, a declarat luni ca a fost incurajat de partide si lideri europeni, printre care si presedintele francez Emmanuel Macron, sa guverneze alaturi de partidul conservator al cancelarului Angela Merkel, pentru a promova reformele europene, informeaza…

- Liderul social-democraților germani, Martin Schulz, a declarat luni ca a fost incurajat de partide și lideri europeni, printre care și președintele francez Emmanuel Macron, sa guverneze alaturi de partidul conservator al cancelarului Angela Merkel, pentru a promova reformele europene, informeaza…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania, a acceptat initierea negocierilor cu partidul cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), in scopul formarii unei noi coalitii guvernamentale, afirma surse politice de la Berlin. - continua -

- Ambasadorul roman a reamintit ca acest obiectiv "a fost reafirmat cu tarie in timpul vizitei in Romania, in august, a președintelui Franței, Emmanuel Macron — prima vizita bilaterala pe care noul șef al statului francez a efectuat-o in regiune". Luca Niculescu a reamintit "afinitațile culturale puternice…

- Marea Britanie are de achitat obligatii financiare aferente apartenentei la Uniunea Europeana. Potrivit diverselor estimari, suma este cuprinsa intre 60 si 100 de miliarde de euro. Surse politice britanice si comunitare au declarat pentru cotidianul The Telegraph ca negociatorii celor doua…

- Toata lumea e de acord ca Bucureștiului – oraș care aduna la un loc tot felul de infractori -, ii mai trebuie macar un arest. Insa, de ani buni, pe terenul din Vitan Barzești unde ar fi trebuit sa se ridice cel mai modern centru de deținere din Romania și, de ce nu, unul care sa rivalizeze chiar cu…

- Ambarcatiunea cu lungimea de sapte metri a fost adusa de valuri luni pe o plaja din zona Oga, prefectura Akita, pe tarmul Marii Japoniei (Marea de Est), a comunicat Paza de Coasta nipona, citata de cotidianul Japan Times. Un pachet de tigari gasit la bordul navei contine indicii ca ambarcatiunea…

- Declaratiile generalului iranian au fost facute in contextul in care Franta ceruse initierea dialogului cu Teheranul despre programul sau balistic si o negociere in privinta Acordului nuclear semnat in 2015. De cealalta parte, oficialii iranieni au sustinut in mod repetat ca programul balistic are…

- Guvernul pakistanez a lansat un apel armatei sa securizeze Islamabadul, unde violențele intre forțele de securitate și manifestanți islamiști s-au soldat sambata cu cel puțin un mort, a anunțat Ministerul de Interne local, citat de AFP. 'Guvernul a autorizat desfașurarea unui numar…

- Germania incepe marti consultari vizand iesirea din criza politica declansata de esecul rasunator al cancelarului Angela Merkel de a constitui un nou guvern, intr-o tara care se teme cel mai mult de instabilitate, noteaza AFP, conform agerpres.ro. Presedintele german, Frank-Walter Steinmeier,…

- Romanul in varsta de 67 de ani, care probabil este turist, a fost arestat preventiv dupa ce a patruns intr-o baza militara israeliana situata in regiunea Negev, afirma surse citate de site-ul de stiri Ynetnews.com. Potrivit autoritatilor israeliene, cetateanul roman a reusit sa fuga din…

- Angela Merkel este foarte aproape sa piarda al patrulea mandat de cancelar dupa ce democrat liberalii FDP au anunțat ca se retrag din coaliția cu Verzii și conservatorii lui Merkel, scrie Reuters. Cancelarul Angela Merkel a declarat luni ca eforturile sale de a forma un guvern de coaliție in trei direcții…

- ''Obiectivul nostru este de a incheia negocierile cu un acord. Și de fapt nu sunt atat de pesimist legat de acest lucru'', a spus Guy Verhofstadt, liderul grupului liberal din Parlamentul European, intr-un interviu publicat joi de cotidianul german Handelsblatt.In urma cu o saptamana, Guy…

- Emmanuel Macron, președintele Franței, a declarat ca Trump și Putin sun o amenințare la adresa valorilor occidentale. El a mai precizat, totuși, ca izolarea celor doi lideri ar fi contraproductiva. "Explicatia pentru abaterile lor este paranoia, amenintarea constanta pe care o…

- Trimisul special al AGERPRES, Dana Purgaru, transmite: Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența din Romania, Raed Arafat, a avut ocazia sa revada, sambata, la Nablus, autospeciala pe care a lucrat ca voluntar la varsta de 15 ani. În timpul vizitei în orașul în…