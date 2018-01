Guvern Germania: Acordul cu Angela Merkel, CRITICAT de SPD

Stiri pe aceeasi tema

- Una din perioadele cele mai tulburi din politica germana din ultimul deceniu s-a incheiat cu un acord pentru o coalitie de guvernare intre conservatorii cancelarului Angela Merkel si Partidul Social Democrat. Merkel a descris momentul ca un „nou inceput“ pentru Europa, unul care va readuce Germania…

- Mai multi reprezentanti social-democrati germani au criticat duminica proiectul de acord guvernamental încheiat recent cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, cu o saptamâna înaintea unui congres decisiv al formatiunii lor, Partidul Social Democrat (SPD), pe tema acestei aliante,…

- Blocul conservator al cancelarului Angela Merkel - format din Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si aliatul sau bavarez, Uniunea Crestin-Sociala (CSU) - si Partidul Social-Democrat (SPD) au decis vineri sa inceapa negocieri oficiale pentru formarea unei 'mari coalitii' guvernamentale la Berlin, transmit…

- Franta a salutat vineri acordul dintre cancelarul german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) pentru a incepe negocieri de impartire a puterii si a reinnoda ''marea coalitie'' dintre conservatori si social-democrati, potrivit unui purtator de cuvant al guvernului francez,…

- Premierul italian Paolo Gentiloni a salutat vineri proiectul de acord guvernamental pentru crearea unei coalitii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel si social democratii lui Martin Schulz, relateaza DPA. 'Acordul intre Merkel si Schulz pune bazele pentru o coalitie…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a salutat vineri compromisul la care s-a ajuns cu privire la crearea unei coalitii in Germania intre conservatori si social-democrati, apreciind ca aceasta reprezinta o contributie 'pozitiva' si 'constructiva' la viitorul Uniunii…

- Germania este aproape sa iasa din criza politica in care se afla dupa alegerile parlamentare din toamna trecuta.Uniunea Creștin-Democrata a cancelarului Angela Merkel și Partidul Social-Democrat al lui Martin Schulz au ajuns la un acord de principiu pentru inceperea negocierilor

- Acordul de 28 de pagini convenit vineri deschide calea pentru negocieri detaliate in urmatoarele saptamani, eliminand incertitudinea din ultimele luni care a subminat rolul Germaniei in politica internationala.O coalitie formata din conservatori si social-democrati pare a fi cea mai buna…

- Blocul conservator al cancelarului Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au decis vineri sa inceapa negocieri oficiale pentru formarea unei 'mari coalitii' guvernamentale la Berlin, transmit dpa, Reuters si AFP, citand surse din formatiunile politice implicate in tratative.…

- Sefa diplomatiei UE, Federica Mogherini, a declarat joi ca acordul nuclear cu Iranul 'functioneaza', in contextul in care presedintele american Donald Trump urmeaza sa decida in curand daca va prelungi sau nu suspendarea sanctiunilor impotriva Teheranului, relateaza AFP si Reuters. …

- Conservatorii cancelarului Angela Merkel si social-democratii au ajuns la un acord cu privire la o lege pentru atragerea de lucratori calificati in Germania, conform presei germane, care citeaza un document al unui grup de lucru din cadrul discutiilor exploratorii incepute duminica si care ar putea…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD), care au inceput duminica discutiile exploratorii cu privire la formarea unei 'mari coalitii' de guvernare la Berlin, doresc sa ridice la 60.000 de euro nivelul minim al veniturilor pentru care se aplica…

- "Eu intru in discutiile care se deschid cu optimism, chiar daca sunt constienta de imensa munca ce ne asteapta", a declarat cancelarul la Berlin, la deschiderea unei sesiuni maraton de negocieri de cinci zile intre familia sa politica conservatoare si social-democratii SPD. "Cred ca putem…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca este optimista in legatura cu discutiile privind continuarea coalitiei de guvernare cu Partidul Social-Democrat (SPD), informeaza agentia de stiri Reuters.

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au decis adoptarea unei 'silenzio stampa' in perioada discutiilor exploratorii de saptamana viitoare cu privire la formarea unei 'mari coalitii' de guvernare la Berlin, relateaza joi publicatia…

- Aproape jumatate dintre germani cred ca Angela Merkel ar trebui sa demisioneze inainte de viitoarele alegeri, programate in 2021, potrivit unui sondaj comandat de Deutsche Presse-Agentur, scrie DPA. Aceasta ancheta YouGov, publicata miercuri, arata ca 47% dintre persoanele chestionate vor ca Merkel…

- Un barbat a intrat intenționat cu mașina in sediul Partidului Social-Democrat (SPD) din Berlin. El a fost arestat de autoritați, fiind ranit in urma incidentului. In timpul audierilor, barbatul a spus ca intenționa sa se sinucida, relateaza BBC News. Barbatul in varsta de 58 de ani a fost singura persoana…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au anuntat miercuri ca intentioneaza sa incheie la 12 ianuarie consultarile exploratorii privind formarea viitorului guvern de la Berlin, transmite dpa.Uniunea Crestin-Democrata (CDU), aripa sa bavareza…

- Cancelarul conservator german Angela Merkel a declarat luni ca spera sa finalizeze pana la jumatatea lunii ianuarie 2018 discutiile exploratorii cu Partidul Social-Democrat (SPD) cu privire la formarea unui nou guvern, pentru ca ulterior conservatorii si social-democratii sa poata lansa negocierile…

- Partidul Social-Democrat german (SPD) va incepe miercuri discuțiile exploratorii cu conservatorii cancelarului Angela Merkel cu privire la formarea unei coaliții, a indicat vineri Andrea Nahles, șefa grupului social-democrat din Bundestag, dupa ce formațiunea a decis joi seara deschiderea de discuții…

- Partidul Social-Democrat german (SPD), reunit in congres, a votat cu o larga majoritate in favoarea inceperii de negocieri cu conservatorii cancelarului Angela Merkel in perspectiva formarii unui nou guvern, transmit agențiile internaționale de presa, scrie agerpres.ro.

- Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania, a acceptat initierea negocierilor cu partidul cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), in scopul formarii unei noi coalitii guvernamentale, afirma surse politice de la Berlin. - continua -

- Blocul conservator CDU/CSU (Uniunea Creștin-Democrata/Uniunea Creștin-Sociala) al cancelarului german Angela Merkel și Partidul Social Democrat (SPD) al lui Martin Schulz au cazut de acord joi, sa inceapa discuții exploratorii privind formarea unei noi mari coaliții, a relatat vineri cotidianul german…

- Partidul Social-Democrat din Germania (SPD, de centru-dreapta) a acuzat-o marți pe Angela Merkel, cancelarul federal conservator, de faptul ca le-a inșelat increderea in timpul unui vot care a avut loc cu o zi inainte in cadrul UE, otravind astfel atmosfera dintre cele doua parți in ajunul negocierilor…

- Negocieri intre Uniunea Crestin Democrata (CDU) a cancelarului in exercitiu Angela Merkel si Partidul Social Democrat (SPD) in vederea formarii unei coalitii de guvernarea vor avea loc abia la inceputul anului viitor, a anuntat luni vicepresedinta conservatorilor Julia Kloeckner, relateaza The Associated…

- Germania are nevoie de un guvern stabil cat mai curand posibil pentru a raspunde propunerilor de reformare a Uniunii Europene si incertitudinilor mediului global, a declarat luni cancelarul Angela Merkel intr-o conferinta de presa, transmit Reuters si dpa. Vorbind dupa o reuniune a conducerii formatiunii…

- Dupa o intalnire a social democratilor germani ce a durat opt ore, secretarul general al SPD a precizat ca partidul sau este deschis la discutii din dorinta de a scoate tara din actuala criza politica. ”SPD este nu va spune nu discutiilor”, a declarat Heil, dupa sedinta social-democratilor…

- Liderii Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania s-au reunit joi seara pentru a analiza posibilitatea prelungirii coalitiei guvernamentale cu formatiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), afirma surse politice de la Berlin citate de publicatia Die Welt. …

- Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania ar putea sustine un guvern minoritar condus de cancelarul Angela Merkel, a sugerat miercuri Thorsten Schafer-Gumbel, unul dintre vicepresedintii formatiunii de centru-stanga. "In acest moment, nu vedem nicio baza pentru alcatuirea unei mari coalitii…

- "In acest moment, nu vedem nicio baza pentru alcatuirea unei mari coalitii guvernamentale", a declarat Thorsten Schafer-Gumbel pentru postul ZDF."Nu vrem sa ajungem la un acord politic de genul celui din Austria", a explicat vicepresedintele SPD.De aceea, trebuie sa cautam alte…

- Formatiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU, centru-dreapta), a esuat in planul de a forma o coalitie cu guvernamentala cu Partidul Democratilor Liberi (FDP, centru-dreapta) si cu formatiunea Alianta '90/Partidul Verzilor (B90/G, centru-stanga). Potrivit sondajului…

- În urma colapsului negocierilor pentru o coaliție de guvernare, președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a intervenit pentru a evita o criza prelungita. Steinmeier a cerut partidelor sa fie mai maleabile și sa conștientizeze ca pastrarea disensiunilor dauneaza țarii. Dupa…

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, va incepe marti consultarile cu partidele politice din Germania cu scopul de a depasi criza politica aparuta dupa esecul negocierilor pentru formarea unei noi coalitii guvernamentale, relateaza presa internationala. Dupa o intrevedere avuta…

- Germania intra intr-o perioada de incertitudine cum nu a mai cunoscut niciodata in ultimele șapte decenii. Un moment aproape istoric, cum l-a calificat insași Angela Merkel . Cele trei partide care incercau sa formeze un guvern de coaliție nu s-au putut ințelege, declanșand astfel o criza politica. …

- Acordul de la Paris in lupta impotriva incalzirii globale este doar inceputul, iar alte masuri este necesar sa fie adoptate in combaterea modificarilor climatice, a declarat miercuri Angela Merkel, relateaza Reuters. "Noi stim ca Acordul de la Paris este un inceput", a declarat cancelarul german in…

- Numerosi politicieni importanti, inclusiv cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, vor fi prezenti miercuri la Bonn pentru a incerca sa reimpulsioneze lupta impotriva incalzirii globale, afectata de decizia anuntata de presedintele american, Donald Trump, referitoare…

- Mai multe sute de telespectatori au semnalat organismului de supraveghere a audiovizualului francez (CSA) o secvența dintr-o emisiune a canalului C8 in care creatorul de moda Karl Lagerfeld ii califica pe migranți drept "dușmani" ai evreilor in Germania, a anunțat luni Consiliul superior…

- Partidele politice germane care negociaza formarea unui nou guvern de coalitie s-au pus de acord, in noaptea de marti spre miercuri, pentru mentinerea echilibrului bugetar pana in 2021 si pentru continuarea politicilor impuse de Wolfgang Schaeuble, informeaza AFP. Acordul de principiu cu privire…