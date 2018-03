Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in ședința de astazi, acordarea unor ajutoare de urgența in suma totala de 225.000 de lei, pentru sprijinirea familiilor cetațenilor romani afectați de explozia de la uzina chimica din Kralupy nad Vltavou, Republica Ceha. Hotararea de Guvern prevede acordarea de ajutoare…

- Cu deosebita mahnire, am aflat de trecerea neașteptata și tragica la cele veșnice a doi fii ai Eparhiei noastre, Constantin Branzaru, de la Chirca, și Georgian Catalin, de la Boteni, in urma accidentului de la uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, din Republica Ceha. Suntem alaturi de familiile…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, alaturi de subsecretarul de stat Victor Ionescu din cadrul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni și de membrii Ambasadei Romaniei la Praga au avut astazi, 24 martie 2018, intrevederi cu reprezentanții firmei unde lucrau cei 5…

- Șase persoane, dintre care cinci romani, și-au pierdut viața, joi, in urma unei explozii care a avut loc in Cehia, la uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, aflata in apropiere de Praga ( VEZI DETALII ).

- Un barbat de 47 de ani din localitatea Pisculesti, judetul Prahova, se numara printre victimele exploziei produse la o uzina chimica din Cehia. ”Era lacatus. Foarte linistit, foarte muncitor si foarte cinstit”, spune tatal acestuia. Potrivit familiei, el lucra ca lacatus la uzina chimica din…

- Ion Pandele era plecat in Cehia de 10 ani. Potrivit familiei, el lucra ca lacatus la uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, unde s-a produs explozia. Familia a fost anuntata ca este unul dintre cei cinci romani care au murit in urma deflagratiei. Tatal, Florea Pandele, spune ca…

- Intre ei șase oameni care au murit in Cehia intr-o explozie produsa la o uzina petrochimica in orașul Kralupy nad Vltavou, Post-ul Doi dambovițeni au murit in explozia de la uzina chimica din Cehia apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cinci romani si-au pierdut viata si alte cateva persoane de alte nationalitati au fost grav ranite, la 22 martie 2018, intr-o explozie produsa intr-o uzina apartinand societatii Synthos, specializata in productia de cauciuc sintetic si polistiren din orasul Kralupy-nad-Vltavou, la 30 de kilometri nord…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a aflat cu tristețe despre accidentul produs joi, 22 martie a.c., la o uzina chimica din Cehia, in urma caruia și-au pierdut viața mai multe persoane, iar altele au fost ranite. Președintele Klaus Iohannis iși exprima profundul regret ca cetațeni romani…

- Update -Precizari de presa cu privire la explozia produsa la o uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, Cehia In continuarea informatiilor cu privire la explozia produsa la o uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, Cehia, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari:…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, vineri, un mesaj in care-si exprima compasiunea si solidaritatea cu familiile romanilor morti in accidentul de la uzina chimica din Cehia. Viorica Dancila a precizat ca se afla in permanenta legatura cu Ministerul Afacerilor Externe pentru a se asigura…

- "Consulul din cadrul Ambasadei Romaniei la Praga s-a deplasat in localitatea respectiva pentru a solicita autoritatilor competente detalii suplimentare si pentru a acorda asistenta de specialitate. De asemenea, misiunea diplomatica a intreprins demersurile necesare in vederea identificarii si notificarii…

- Trei din cele sase persoane decedate in urma exploziei care s-a produs la o uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou , Cehia, au fost identificate ca fiind cetateni romani, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. Președintele Klaus Iohannis a transmis intr-un comunicat de presa condoleanțe…

- Președintele Romaniei transmite condoleanțe familiilor victimelor exploziei care a avut loc la o uzina chimica din Republica Ceha. Anterior Ministerul Afacerilor anunța oficial ca in explozia produsa la o uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, Cehia, au murit 3 cetațeni romani.Stare…

