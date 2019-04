Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta miercuri o hotarare prin care elevii si studentii care provin din familii cu venituri reduse sunt sustinuti financiar sa achizitioneze calculatoare. 12.000 de tineri vor primi suma de 200 de euro, pentru achizitia de calculatoare, bugetul pe 2019 fiind de 12 milioane de lei. "Guvernul…

- Notele si absentele care se regasesc in cataloagele scolare din toata țara vor fi inregistrate si in varianta online, ca urmare a unui proiect legislativ care mai asteapta doar semnatura presedintelui Iohannis. Astfel, proiectul legislativ initiat de mai multi senatori si deputati, printre care Ecaterina…

- Anul scolar 2019-2020 va incepe in 9 septembrie, cu o saptamana mai devreme decat de obicei, a anuntat marti ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu. Elevii vor avea 15 saptamani de cursuri in primul semestru si 20 in cel de-al doilea semestru. Vacanta intersemestriala va avea loc in perioada sarbatorilor…

- Guvernul va discuta, vineri, un proiect de hotarare care stabilește decontarea cheltuielilor de cazare pentru vicepremieri, miniștri și miniștri delegați care folosesc locuințele administrate de RA-APPS, intr-un plafon maxim anual de 55.000 lei, conform Mediafax.Pe ordinea de zi a ședinței…

- Incepand cu anul școlar 2019-2020 elevii ar putea avea ore mai puține, vacanțe mai scurte, iar examenele de evaluare naționala și bacalaureat mai devreme. Anunțul vine din partea ministrului Educației, Ecaterina Andronescu, care a precizat, ca vrea sa puna in dezbatere publica proiectul privind regandirea…

- Ecaterina Andronescu vrea sa scurteze vacanta de iarna deoarece, potrivit ministrului Educatiei, este prea lunga perioada de trei saptamani in care elevii stau acasa, timp in care uita materia. Ministrul a spus ca au fost discutate modificari la structura anului scolar 2019-2020. „Saptamana trecuta,…

- Elevii din invatamantul preuniversitar si copiii de gradinita s-au intors luni la școala, dupa vacanța de iarna. Ei așteapta acum vacanța intersemestriala, care dureaza o saptamana. Urmatoarea vacanta, cea intersemestriala, este programata in perioada 2 – 10 februarie, vacanta de primavara – in perioada…