Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a transmis, miercuri, printr-un mesaj publicat pe Facebook, ca moțiunea de cenzura nu va trece pentru ca reprezentantii Opozitiei nu au "cea mai mica idee despre ce vor face a doua zi". Moțiunea de cenzura cu care ne amenința opoziția nu va trece nici de aceasta data. Au mai…

- Aflata în vizita în SUA, Viorica Dancila tranmite un mesaj opoziției de la București, susținând, într-o postare pe Facebook, ca moțiunea de cenzura nu va trece. Intervenția premierului vine în contextul în care liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii au…

- Ludovic Orban susține ca liberalii au strans 237 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura, și sunt in discuții cu inca 10 parlamentari. "Din punctul meu de vedere, exista toate șansele ca aceasta moțiune de cenzura sa fie adoptata și Viorica Dancila sa se intoarca ca simplu cetațean", a declarat șeful…

- Amintim ca numarul necesar de voturi pentru caderea Guvernului in cadrul unei moțiuni de cenzura in Parlament este de 233. Contactat de DC NEWS, jurnalistul Radu Tudor a analizat anunțul liderului PNL și a subliniat trei aspecte importante in ceea ce privește moțiunea pentru caderea Guvernului Dancila.…

- Depunerea moțiunii de cenzura „este o chestiune și de zile” iar acest lucru este posibil „în cursul saptamânii viitoare”, a declarat miercuri liderul PNL, Ludovic Orban, într-o intervenție telefonica la Digi 24.Finalizarea demersului „mai depinde…

- "Rares Bogdan arunca in aer motiunea de cenzura. PNL cere voturile ALDE pentru a da jos Guvernul, iar Rares Bogdan ii da o lovitura importanta lui Tariceanu. Postarea asta este o lovitura la adresa motiunii. PEntru ca nu poti dupa ce il faci pe Tariceanu praf sa mai astepti un acord pentru daramarea…

- "Deocamdata avem o majoritate parlamentara foarte fluida, chiar discutam despre motiunea de cenzura, chiar si astazi am discutat cu Ludovic Orban, cu liderul PNL. Si am cazut de acord sa depunem toate eforturile care depind de noi pentru a strange cele 233 de semnaturi pentru a ne asigura ca motiunea…