Guvern Dăncilă II. Noii miniștri: Detalii inedite, cine sunt Gabriel Leș și Ilan Laufer nu sunt figuri noi in Guvern. Amandoi au mai fost miniștri. Gabriel Leș a fost ministru al Apararii in Guvernul Grindeanu. Este specializat in Securitate și buna guvernare și a fost susținut de Mircea Dușa, fost ministru al Apararii. A fost secretarul de stat pentru armamente in MApN și conducea Departamentul pentru Armamente in Guvernul Ponta și a continuat pe aceeași funcție și-n Guvernul Cioloș. Ilan Laufer a fost ministru pentru Mediul de Afaceri in Guvernul Tudose. In Guvernul Dancila II, Gabriel Leș este ministrul Apararii, iar Ilan Laufer este ministrul Dezvoltarii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al PSD a decis inlocuirea lui Paul Stanescu cu Ilan Laufer la conducerea Ministerului Dezvoltarii. De asemenea, Gabriel Les revine la Aparare, dupa demisia lui Mihai Fifor, Olguta Vasilescu trece la Transporturi in locul lui Lucian Sova, in timp de Niculae Badalau preia Ministerul…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi seara, ca de luni se vor putea depune cereri pentru programul ”Investeste in tine”, prin intermediul caruia se pot accesa bani pentru o mai buna pregatire profesionala. Tinerii de pana la 26 de ani pot primi pana la 40.000 de lei, iar persoanele cu varsta…

- Doar 25% din fondurile distribuite la inceputul anului 2018 in cadrul programului guvernamental Prima Casa au mai ramas disponibile, conform datelor Fondului National de Garantare a Intreprinderilor Mici si Mijlocii, prezentate la solicitarea reprezentantilor Salonului Imobiliar Bucuresti.

- Procurorii Parchetului General au trimis-o in judecata, in stare de arest preventiv, pe Anca Stan, angajata Fondului National de Garantare, ea fiind acuzata ca ar fi cerut bani pentru a urgenta dosare inscrise in programul Prima Casa. Cauza este disjunsa din dosarul privind suspiciunile de coruptie.…

- Procurorii Parchetului General au trimis-o in judecata, in stare de arest preventiv, pe Anca Stan, angajata Fondului National de Garantare, ea fiind acuzata ca ar fi cerut bani pentru a urgenta dosare inscrise in programul Prima Casa. Cauza este disjunsa din dosarul privind suspiciunile de coruptie.

- Parchetul General anunta trimiterea in judecata a unei angajate a Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM),in dosarul de coruptie vizand functionari ai institutiei in legatura cu urgentarea unor dosare din programul Prima Casa. De asemenea, procurorii spun ca s-a dispus, totodata,…

- Procurorii anunța ca in cauza privind fapte de coruptie in care au fost implicati si angajati ai Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A.-I.F.N. (in continuare F.N.G.C.I.M.M.), un inculpat, Anca-Doriana Stan, a fost trimis in judecata, in stare de arest…

- In cauza privind fapte de coruptie in care au fost implicati si angajati ai Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. I.F.N. in continuare F.N.G.C.I.M.M. , procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta…