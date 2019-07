Cristian Marius Ghincea a fost numit in functia de prefect al municipiului Bucuresti in urma unei decizii luate in cadrul sedintei de guvern, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu.



Sever-Romulus Stana a fost eliberat din functia de prefect al Capitalei.



Tot in sedinta de miercuri, Angela Nicolae a fost numita in functia de prefect al judetului Olt, in locul lui Petre Silviu Neacsu. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dadarlat)