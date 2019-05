Stiri pe aceeasi tema

- Actul normativ care prevede acordarea unui sprijin financiar pentru sustinerea productiei de usturoi va fi modificat, astfel incat cuantumul ajutorului de stat sa se majoreze, a afirmat, duminica, la Botosani, ministrul Agriculturii, Petre Daea.Potrivit acestuia, valoarea subventiei va creste…

- "Voi fi la o manastire, cu Irina Tanase", a spus Liviu Dragnea la finalul conferintei. Liviu Dragnea s-a aflat sambata la Iași, insoțit de Viorica Dancila și Codrin Ștefanescu. Presedintele PSD a anuntat ca Guvernul va acorda subventii pentru incalzirea serelor pe timpul iernii, astfel incat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata, ca Guvernul va acorda subventii pentru incalzirea serelor pe timpul iernii, astfel incat producatorii romani de legume sa acopere consumul de pe piata interna. El a afirmat, de asemenea, la Iasi, ca subventiile pentru tomate vor creste,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca programul de subvenționare a producției de roșii este bun, dar ca ministrul Agriculturii, Petre Daea, trebuie sa prezinte unul "mult mai agresiv", adaugand ca subvențiile pentru producție ar trebui cel puțin dublate."Programul asta…

- Aflat din nou prin tara, alaturi de ministrul Agriculturii, Liviu Dragnea ar fi vrut sa vorbeasca, miercuri, mai mult despre Programul de tomate, decat despre Tudorel Toader. “Aveti o foarte mare problema cu justitia si cu Toader, pentru mine Tudorel Toader nu este un personaj despre care sa vorbesc…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, și-a pregatit pentru miercuri dupa-amiaza o noua deplasare in mediul rural, in ziua in care CCR este așteptata sa se pronunțe in legatura cu lipsa completurilor specializate pe corupție de la ICCJ.Dragnea merge cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, de la ora 16.00,…

- Constatarile liderului PSD Liviu Dragnea legate de agricultura și județele din sudul țarii sunt corecte, pentru ca aceste zone au teren bun, dar au nevoie de apa, de irigații, a declarat marți la TVR Petre Daea, ministrul Agriculturii, potrivit mediafax.Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, pare ca l-a scos de la suflet pe ministrul Agriculturii, Petre Daea. Dragnea i-a cerut sa mearga mai des in județele din Sudul țarii pentru a pune in aplicare programul de guvernare.”L-aș ruga pe domnul ministru Daea, un ministru care intr-o perioada chiar…