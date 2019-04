Comisia Nationala de Strategie si Prognoza anunta deschiderea sesiunii 2019 pentru depunerea Formularelor de cerere de acord pentru finantare in baza Hotararii nr. 239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental "gROwth - Investim in copii, investim in viitor", incepand cu data de 2 mai 2019, ora 10.00.



Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, formularele de cerere de acord pentru finantare se pot depune prin posta, curierat sau personal la Registratura Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza din str. Cristian Popisteanu, nr.…