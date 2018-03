Guvern: Angajaţii din sistemul medical pot primit sporuri de până la 85% Guvernul a aprobat joi, regulamentul cadru al sporurilor acordate angajatilor din sistemul sanitar, care stabileste procente diferentiate in functie de conditiile fiecarui loc de munca, in conditiile in care Legea 153/2017 prevede un nivel maxim al sporurilor acordate in sistemul sanitar si de asistenta sociala la 30- din suma salarilor de baza la nivelul ordonatorilor principali de credite. Ca urmare a deciziei de joi, acest nivel poate ajunge si pana la 85-. (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, cele noua anexe stabilesc procentele diferentiate pe locuri de munca si categorii de personal, in functie de conditii: locuri de munca cu conditii periculoase: 15- pana la 25-; locuri de munca cu conditii deosebit de periculoase: 35- pana la 85-; locuri de munca cu conditii periculoase sau…

- Guvernul a adoptat, joi, o hotarare privind regulamentul-cadru care stabileste locurile munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor pentru conditiile de munca din familia ocupationala sanatate si asistenta sociala. "In sedinta de Guvern de astazi a fost adoptata Hotararea de Guvern…

- Guvernul urmeaza sa aprobe joi Regulamentul cadru ce reglementeaza conditiile de acordare a sporurilor pentru conditii de munca, in unitatile sanitare si in institutiile din cadrul Ministerului Sanatatii si directiilor de sanatate publica. Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței Executivului,…

- Guvernul urmeaza sa aprobe joi Regulamentul cadru de acordare a sporurilor pentru conditii de munca in cazul personalului contractual care isi desfasoara activitatea in unitatile sanitare si in institutiile din cadrul Ministerului Sanatatii si directiilor de sanatate

- Sedinta Guvernului este programata de la ora 13.00. "In sedinta de Guvern, propunem spre aprobare regulamentul sporurilor, anexele 1 - 9, care sunt publicate in transparenta decizionala pe site-ul ministerului. Din acest moment, de la 1 martie, acest regulament va fi aplicabil pentru salariile angajatilor…

- Regulamentul sporurilor pentru angajatii din sistemul medical va fi propus spre aprobare in sedinta de joi a Guvernului, in timp ce sindicalistii din sanatate continua protestele si ar urma sa picheteze sediul Ministerului Muncii, principala nemultumire fiind legata de plafonarea sporurilor la 30%.

- Sporurile salariale pentru angajatii din sistemul medical În sedinta de guvern de mâine va fi aprobat regulamentul sporurilor salariale pentru angajatii din sistemul medical. Anuntul a fost facut astazi de ministrul sanatatii, Sorina Pintea, care a dat si câteva explicatii…

- Senatul a adoptat, miercuri, legea privitoare la plata eșalonata a drepturilor caștigate in instanța de cei din sistemul de Educație, ca urmare a taierilor de salarii din anul 2010. In acest caz, Senat este for decizional, iar legea va pleca la promulgare, daca nu va fi atacata la Curtea Constituționala.Legea…

- Un numar relativ mic de angajati au primit calificative mai slabe, majoritatea fiind evaluati cu calificativul de „foarte bine”. Evaluare salariatilor a inceput anul trecut si a fost finalizata recent. Potrivit datelor companiei, 200 de angajati nu au putut fi evaluati inca deoarece…

- Legea nr.186/2016, privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii, a creat posibilitatea cetațenilor care nu indeplineau condițiile de vechime in munca potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și nu aveau calitatea…

- „Trebuie sa respectam legea. Asta trebuie sa inteleaga toata lumea. Fiecare are dreptul sa faca ceea ce doreste. Noi am facut niste propuneri, spunem noi pertinente astfel incat sa avem grija de fiecare angajat din sistemul sanitar incepand cu medicii carora le-a crescut salariul de incadrare si…

- Angajatii din sistemul sanitar protesteaza in fata Ministerului Finantelor. Brancardierii, infirmierele si biologii sunt nemultumiti ca de la 1 martie, doar asistentele si medicii beneficiaza de cresteri salariale.

- Biochimistii si biologii s-au adunat in fata Guvernului in jurul orei 12.00, purtand pancarte cu mesaje precum „Functionam cu mintea, nu cum doreste Pintea", „Respect, nu un sistem defect" si „Noi facem analize, voi doar produceti crize", „Suntem biologi, nu BIO-MI-LOGI". Ei considera ca exista…

- Cateva zeci de biolologi si biochimisti protesteaza sambata in Piata Victoriei din Capitala, nemultumiti de modul de aplicare a legii salarizarii. Ei spun ca exista diferente salariale prea mari intre ei si medicii de laborator.

- Ministrul Sanatatii, despre sporurile din sistem: Plafonul de 30% din legea salarizarii trebuie respectat Ministrul Sanatii, Sorina Pintea, a declarat, dupa negocierilor de joi cu sindicatul Federatia "Solidaritatea Sanitara", ca sumele aferente sporurilor in sanatate nu pot ramane ca la inceputul anului,…

- Locuri de munca in sistemul bugetar din Maramureș . Se cauta asistent medical, secretar comuna,mediator sanitar.VEZI LISTA La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs, in ultimele 2 zile, posturi contractuale in sistemul bugetar: Referent IA – Scoala Populara de Arta „Liviu Borlan” Baia Mare…

- Comisia pentru Munca si Protectia Sociala din Camera Deputatilor a respins amendamentele sindicalistilor din Sanatate. Astfel, reprezentanții Federației SANITAS, prezenți la ședința Comisiei pentru munca si protectie sociala din Camera Deputatilor de astazi, 6 martie, au argumentat mai bine de patru…

- In prezența secretarului de stat Mircea Dușa și a șefului Statului Major al Apararii, general Nicolae Ciuca, la sediul Ministerului Apararii Naționale a fost finalizata luni, 26 februarie, procedura legala de achiziție a primelor trei sisteme de rachete „HIMARS”, prin semnarea scrisorii de oferta și…

- Desi nu ar fi de dorit, daca, totusi, veti avea nevoie de concediu medical pe parcursul anului 2018, trebuie sa stiti ca au fost facute cateva modificari de legislatie, in acest domeniu. Iata care sunt acestea! Certificatul de concediu medical, obtinut online Asiguratii care vor sa beneficieze de concediu…

- Sorina Pintea a fost intrebata, joi, la Palatul Parlamentului, unde a participat la Adunarea Generala a Consiliilor Judetene din Romania, despre situatia biochimistilor, care au reclamat ca nu au beneficiat de cresteri salariale, fiind o diferenta de salarizare intre ei si medicii biologi. "Vizavi…

- Fostul premier PSD Victor Ponta a declarat, luni, ca SPP nu ii comunica unde merg ministrii din Guvernul pe care l-a condus, daca ar fi dorit sa intrebe acest lucru, el apreciind ca infiintarea unei comisii parlamentare privind situatia SPP e „inca una dintre pacaleli”. “N-am avut nicio problema…

- "Mii de angajati din educatie sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical. Astfel, potrivit calculelor facute de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, angajatii din educatie, aflati in concediu…

- Mii de angajati din educatie sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical, potrivit calculelor facute de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, angajatii din educatie aflati in concediu medical…

- Mii de angajati din educatie sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concendiului medical, sustine Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI). Astfel, potrivit FSLI, „angajatii din educatie aflati in concediu…

- ii de angajati din educatie sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical. Astfel, potrivit calculelor facute de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, angajații din educație, aflați in concediu…

- „Am luat decizia de a sesiza Avocatul Poporului in vederea atacarii la CCR a Ordonantei 3, care a fost data de Guvern pentru a carpi prostiile pe care le-au facut prin Ordonanta 72, Ordonanta 4, prin Ordonanta 60, prin Ordonanta 82", a declarat presedintele PNL, Ludovic Orban. PNL sustine…

- Guvernul ia masuri pentru menținerea salariilor pentru IT-isti și persoane cu dizabilitati Guvernul va aproba joi, prin OUG, o serie de masuri pentru mentinerea venitului lunar net cel putin la nivelul lunii decembrie 2017 in cazul angajatilor din IT, cercetare-dezvoltare si inovare, sezonieri, salariatii…

- 'In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar si a mutarii contributiilor de la angajator la angajat au reiesit unele probleme. Acolo unde au fost identificate probleme am cerut imediat masuri de echilibrare, astfel incat nicio categorie socio-profesionala sa nu…

- „In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar și a mutarii contribuțiilor de la angajator la angajat au reieșit unele probleme. Acolo unde au fost identificate probleme am cerut imediat masuri de echilibrare, astfel incat nicio categorie socio-profesionala sa nu aiba…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat, joi, in ședința Executivului, principalele prevederi din Ordonanța care iși propune sa corecteze salariile scazute , in urma reformei fiscale. Ea a dat asigurari ca Guvernul va face totul pentru ca legea salarizarii unitare sa iși atinga obiectivul de a face ordine…

- Senatorul PNL Carmen Harau, prezenta in platourile televiziunilor care dezbat scandalul zilei, aduce acuzații grave ministrului muncii, doamna Olguța Vasilescu, pentru autismul și aroganța de care a dat dovada atunci cand s-a dezbatut legea salarizarii in Parlament: „Zilele acestea avem dovada…

- „Strict vorbind din punctul de vedere al impactului contributiei de asigurari de sanatate (CASS) adus de declaratia 600, se observa o scadere a sarcinii fiscale impuse notarilor/avocatilor prin prisma faptului ca in 2017 CASS era datorat ca procent asupra venitului impozabil, in timp ce incepand cu…

- „In sectorul buegtar sunt mai multi angajati in regim part-time pe ocupatii cum ar fi femei de serviciu, contabili, profesori. Legea salarizarii nu afecteaza sub nicio forma drepturile salariale ale acestora, dar in Ordonanta de Urgenta nr. 79/2017 s-a stabilit ca angajatii platesc contributii la…

- Numarul de beneficiari ai indemnizatiei sociale pentru pensionari era, la finele lunii decembrie, de 811.474 persoane, din care 660.854 pensionari din sistemul public si 150.620 pensionari agricultori, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice. In cazul pensionarilor din sistemul…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat tacit, luni, un proiect de lege care stipuleaza expres ca Serviciului Roman de Informatii ii revin o serie de atributii, printre care executarea interventiei antiteroriste, executarea interventiei contrateroriste, executarea, la solicitare, a interventiei pirotehnice…

- Compania petroliera Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea petrolului, informeaza Guvernul, intr-un comunicat transmis…

- Petrica Mitu Stoian a dezvaluit ca a castigat sume imense la mijlocul anilor `90.Petrica Mitu Stoian este unul dintre cei mai apreciati cantareti de muzica populara, dar artistul sustine ca vremurile bune, din punct de vedere al castigurilor, au trecut demult. “S-a castigat foarte bine in perioada cand…

- Casa Regala a ajuns la o ințelegere cu Guvernul și va ramane momentan in Palatul Elisabeta. Aceasta, insa, nu e o decizie definitiva. Conform prevederilor legale, dupa moartea Regelui Mihai I, moștenitorii sai aveau la dispoziție 60 de zile pentru a elibera Palatul Elisabeta, imobil care fusese oferit…

- "In prezent, sunt in curs discutii intre Casa Majestatii Sale si RA-APPS privind situatia Palatului Elisabeta. Pe durata acestor discutii, Familia Regala va continua activitatile publice la Palatul Elisabeta si va plati o suma lunara reprezentand contravaloarea folosintei imobilului", a declarat,…

- Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din invațamant, marimea concreta a sporurilor pentru condiții de munca, precum și condițiile de acordare a acestora, a fost adoptat astazi printr-o Hotarare de Guvern. Conform unui comunicat al Guvernului, cuantumul…

- PROIECTUL de HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestora pentru personalul din familia ocupationala "INVATAMANT" Art. 1. Prezentul…

- Cel mai mare retailer din lume a spus ca aceasta crestere salariala va intra in vigoare incepand cu luna februarie. Pe langa aceasta mutare, compania a decis sa mareasca beneficiile concediilor de maternitate si sa ofere, o singura data, un bonus de pana la 1.000 de dolari fiecarui angajat, valoarea…

- Andrew Popper, sef al Casei Regale, sustine ca legea privind Casa Regala trebuie adoptata de Parlament, mentionand ca Familia Regala are discutii cu Guvernul privind gasirea unei solutii intermediare privind Palatul Elisabeta. Popper a precizat ca au fost discutii si cu partidele politice.

- Desi nu ar fi de dorit, daca, totusi, veti avea nevoie de concediu medical pe parcursul anului 2018, trebuie sa stiti ca au fost facute cateva modificari de legislatie, in acest domeniu. Iata care sunt acestea! Certificatul de concediu medical, obtinut online Asiguratii care vor sa beneficieze de concediu…

- “Legea salarizarii unitare este o mare nedreptate. Ar fi trebuit sa așeze salariații in grile in funcție de cat de mult depinde dezvoltarea economica a Romaniei de domeniul din care fac parte. Privind grilele de salarizare, administrația și instituțiile de forța ale statului sunt domeniile cele mai…

- Sistemul informatic medical functioneaza de 3 zile cu pauze. Medicii de familie nu pot valida retetele si asteapta, minute in sir, in fata calculatorului. Iar vestile de la Casa Nationala de Sanatate nu sunt deloc bune.

- Cotidianul sarb Blic sustine ca Victor Ponta a primit joi cetatenie sarba si are pasaport sarb, citand surse din Guvernul de la Belgrad, informeaza Digi 24.Conform sursei citate, Victor Ponta s a aflat la Belgrad la jumatatea anului trecut si a afirmat ca Romania va continua sa sustina integrarea Serbiei…

- Guvernul a adoptat, in sedinta din 28 decembrie, o ordonanta de urgenta prin care a eliminat din lege interdictia cumularii pensiilor speciale cu pensiile din sistemul public, interdictie introdusa in lege tot de guvern, cu doar doua saptamani inainte, relateaza Digi 24. OUG 116/2017, publicata in monitorul…

- Este adevarat ca s-a dat liber la pașunat, pe tot parcursul iernii? Am auzit ceva la radio, dar nu am ințeles prea bine cine are și cine nu are acest drept. (Vasile Idu, Sibiu) RASPUNS: Intr-adevar, Guvernul a adoptat in ultima ședința din anul 2017 o ordonanța de urgența, prin care stabilește ca pașunatul…

- Apare instituția Avocatul Copilului; Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede ca Avocatul Copilului va funcționa in subordinea institutiei Avocatul Poporului. Instituția se va ocupa de soluționarea oricarei sesizari in legatura cu incalcarea unuia sau mai multor drepturi ale copilului…