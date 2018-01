Guvern. Alexandru Cumpănașu (CNMR), solicitare către PSD-ALDE ”In conformitate cu Programul de Guvernare propus și asumat de catre actuala Coaliție de Guvernare, CNMR solicita reprezentanților PSD-ALDE menținerea și consolidarea unui Minister al Cercetarii și Inovarii. Necesitatea unei astfel de instituții survine atat din autoritatea necesara valorificarii capacitații intelectuale și aptitudinilor inovative ale cetațenilor Romaniei cat și pentru separarea celor doua concepte fundamentale de Invațamant și Cercetare și transformarea sectorului de cercetare dintr-un consumator de bani publici intr-un MOTOR al dezvoltarii Romaniei și un sector economic… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Maleon cerea reducerea pensiilor foștilor comuniști. Bogdan Petru Maleon, profesor universitar și director general la Biblioteca Centrala Universitara „Mihai Eminescu” din Iași, era implicat și in activitați ale societații civile. In urma cu șapte ani, Maleon a semnat – alaturi de alți intelectuali…

- Anul 2017, care sta sa se incheie, a stat sub semnul inventarii de noi taxe de catre Guvern, care a renunțat ulterior la unele dintre aceste, dar a menținut altele care au dat peste cap viața tuturor romanilor, potrivit unei analize Libertatea. Anul a inceput sub semnul eliminarii a 102 taxe, dar și…

- "Asistam in aceste momente la un simulacru de dezbatere privind bugetul statului. Consideram ca aceasta abordare este una primitiva si lipsita de orice logica in conditiile in care nu ni se permite sa prezentam toate amendamentele pe care le avem. Profitand de acest regulament pe care il avem in…

- Asociatia Municipiilor din Romania (AMR) anunta ca, avand in vedere prevederile proiectului de Lege a bugetului de stat pentru anul 2018, municipiile din Romania inregistreaza pierderi de venituri substantiale. Potrivit unui comunicat al AMR, o cauza a pierderii de venituri este reducerea cotei impozitului…

- - Prin reducerea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10% (OUG 79/2017) municipiile din Romania inregistreaza pierderi de venituri substanțiale. - Reducerea veniturilor pe care le vor avea la dispoziție municipiile in anul 2018 se datoreaza in mare parte și procedurii de folosire a 50%…

- Romania a obtinut in acest an o productie de aproape 27 milioane de tone de cereale, circa 1,4 tone pe cap de locuitor, in conditiile in care 9 culturi au inregistrat recorduri istorice, a afirmat vineri ministrul Agriculturii, Petre Daea, la prezentarea bilantului anual, care a subliniat ca a avut…

- CHIȘINAU, 5 dec — Sputnik, I. B. În comuna Poroschia, judetul Teleorman, România, o profesoara a fost înjosita si lovita de un elev, iar incidentul a fost filmat. La scurt timp, imaginile video au fost plasate pe rețelele de socializare. Dupa acest caz de violenta,…

- In anul 2016 statele membre ale Uniunii Europene au alocat, in medie, 2,03% din Produsul Intern Brut pentru cercetare (R&D), pe ultimele poziții fiind Letonia și Romania care au alocat cercetarii doar 0,44%, respectiv 0,48% din PIB, arata datele publicate sambata de Eurostat. În…

- Comisarul european pentru cercetare, stiinta si inovare, Carlos Moedas, spune ca Romania are rezultate bune in ceea ce priveste domeniul cercetarii si inovarii. Intrebat daca considera ca reforma fiscala care va afecta nivelul salarial al cercetatorilor din tara va avea impact asupra domeniul cercetarii…

- A fost definitivat programul meciurilor de la gala Urban Legend 3, care se va desfasura la Sala Sporturilor din Constanta, vineri, 1 decembrie, cu incepere de la ora 20.00. Se vor disputa 18 partide, 14 pe reguli de K 1 si patru la MMA Strike, in ring urmand a urca si 15 luptatori de la cluburi din…

- Cu prilejul CEx din stațiunea de pe Valea Cernei, Liviu Dragnea, liderul PSD, a prezentat obiectivele majore de indeplinit in aceasta perioada, pe primul plan aflandu-se „programul de guvernare și masurile pe care le avem prevazute pentru acest an. Mai sunt cateva masuri care mai sunt din programul…

- In Comitetul Executiv al PSD s-a prezentat o evaluare a Guvernului, la 10 luni de la instalare. Conform evaluarii, Guvernul a realizat 100 de masuri din programul de guvernare.Conform documentului PSD, Romania o creștere economica de 7%, in timp ce obiectivul asumat in programul de guvernare…

- Este evident ca multinaționalele nu au jucat corect in relația cu statul roman și au profitat de orice chichița legislativa pentru a externaliza profitul, dar asta fac in toate țarile in care statul lasa garda jos. Statul este vinovat ca multinaționalele au profitat. Stigmatizarea corporaților este…

- Premierul Romaniei iese la atac impotriva sindicaliștilor. Mihai Tudose le reproșeaza unora dintre sindicaliști ca ”aud voci despre prabușirea economiei, in timp ce Romania inregistreaza cea mai mare creștere economica din UE”. Tudose se lauda cu sute de mii de locuri create in 2017 și cu cea mai mica…

- Circa 3.000 de timișoreni au ieșit, duminica, in centrul municipiului, iar zeci de mii de oameni au ieșit in toata țara, pentru a protesta impotriva modificarilor legilor justiției și a legislației fiscale. Mișcarile de strada i se par suspecte deputatului PSD de Timiș Alfred Simonis, care…

- Statul roman va gestiona garantarea serviciilor turistice Autoritațile române lucreaza la crearea unui sistem de garantare a pachetelor de servicii turistice, ce va cuprinde un fond de repatriere, gestionat de catre stat, în condițiile în care, de la 1 iulie…

- Nicoleta Dumitrescu Cu mintea doar la ce solutii trebuie gasite, care sa genereze, automat, si bani, guvernantii par ca s-au incurcat in propriile revolutii fiscale care au bulversat o tara intreaga. Nici ei nu mai stiu care modificare la modificare ar fi cea mai buna solutie, insa, daca nici primarul…

- A fost lansat oficial noul logo al Ministerului Cercetarii și Inovarii, “Conceput in Romania”. Sigla sustine cresterea vizibilitatii domeniului de cercetare – dezvoltare – inovare din Romania si creste astfel vizibilitatea potentialului de cercetare, dezvoltare si inovare specific romanesc. Noul logo…

- Exprimandu-si cat se poate de clar nemultumirile fata de “revolutia fiscala” anuntata de Coalitia de Guvernare, primul om in stat a dat exemple, prezentand cifre si calcule, pentru ca in final sa transmita un avertisment “decidentilor politici”. Amintind de luarea de pozitie avuta la investirea Cabinetului…

- "Traim un paradox. In loc sa organizam o conferinta in care sa sarbatorim cea mai mare crestere economica si somajul cel mai mic, facem azi o conferinta in care sa transmiteam o mare ingrijorare. Suntem convinsi ca Romania ar putea ajunge la 10% crestere economica, daca facem ce trebuie. Sau putem retrai…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) solicita Guvernului Romaniei modificarea Legii pensiilor, astfel incat cadrele didactice sa se poata pensiona cu trei ani inainte de implinirea varstei standard, transmit sindicalistii. "Nivelul de suprasolicitare neuropsihica, precum…

- Profesorii vor sa se pensioneze cu trei ani mai devreme decat prevede legea, din cauza stresului psihic la care sunt supuși și a cazurilor medicale grave care ii impiedica sa iși desfașoare activitatea in condiții bune. Astfel, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) solicita Guvernului…

- "Anul viitor va trebui sa avem o mare parte din programul de guvernare aplicat. Sunt peste o suta de masuri pe care guvernele PSD le-au luat anul acesta din programul de guvernare. Avem o crestere economica de peste 6%. Va spuneam sa nu luati in calcul prognozele din exterior", a declarat la Romania…

- Prezent astazi la Iasi, ministrul Cercetarii, Lucian Puiu Georgescu, a vorbit despre performantele institutelor de cercetare, dezvoltare si inovare din Romania, spunand ca 6 dintre cele 47 coordonate de Ministerul Culturii nu se inchid financiar, dar ca cele din zona Iasului se descurca foarte bine…

- "Nu se schimba varsta de pensionare. Am avut discusii cu comisarul european Marianne Thyssen, care a spus ca egalizam varsta intre femei si barbati. I-am explicat ca nu putem face asta (...), i-am explicat si ca avem o alta speranta de viata, care in Uniunea Europeana este mai mare si nu putem sa…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, aprecia, in aceasta seara, la un post de televiziune, ca anul 2017 a fost unul excepțional pentru agricultura, cu producții record pentru Romania. „Am realizat cea mare producție de grau din istorie, peste 10 milioane de tone, asta inseamna o producție medie de 4.836…

- "Am programul de guvernare pe care il pastrez tot timpul cat voi fi ministru al Agriculturii, acesta este biblia mea, pentru asta sunt ministru al Agriculturii, ca sa duc la indeplinire programul de guvernare. Este un program bun, bine asezat, cu obiective clare, cu termene de executie, cu sume care…

- Producatorii din Romania se prezinta astazi la targurile internaționale cu noi modele de utilaje agricole. Un mare succes a fost inregistrat ș i d e cultivatorul Dracula, recunoscut ca unul di...

- Astazi in incinta IGSU au fost prezentate soluții tehnice de inștiințare a populației in caz de situații de urgența. Prezentarea a fost efectuata de un grup de specialiști din Lituania care au implementat sistemul de inștiințare "Mass – alert" in țara de origine.

- Pliskova s-a impus in 62 de minute de joc, intr-un meci in care si-a pierdut serviciul o singura data – in setul doi – si a reusit cinci break-uri. In prima partida de marti, din Grupa Alba, americanca Venus Williams, locul 5 WTA, a trecut, cu scorul de 7-5, 6-7 (3), 7-5, de letona Jelena…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a facut anuntul. Este oficial. Legea pensiilor a fost amanata pentru doi ani de zile. In direct la Romania TV, Vasilescu a dezvaluit motivele acestei amanari, dar a anuntat ca pensiilor vor creste in 2018 asa cum s-a anuntat in programul de guvernare al celor…

- Olguta Vasilescu a anunțat ca legea pensiilor va fi amanata, dar acest lucru nu inseamna ca in 2018 nu vor exista creșteri de pensii pentru romani. "Acum se fac toate calculele necesare in privinta legii pensiilor, dar asta nu inseamna ca anul viitor nu vor fi cresteri de pensii pentru…

- "Exact acum trei ani m-am alaturat acestui proiect. Am crezut și cred in continuare in acest proiect. A trebui sa iau o mica pauza, atat timp cat am avut atribuții guvernamentale, dar dialogul cu CNMR a continuat și in acea perioada și s-au obținut rezultate. S-au cerut creșteri anuale ale bugetului…

- Premierul Tudose: Salariile nu vor scadea, raman cel puțin la fel sau vor crește Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca salariile nu vor scadea, raman cel puțin la fel sau vor crește, intrebat intr-o conferința de presa la Deva. "Nu scad sub nicio forma și o luam de la capat: este…

- "Nu scad sub nicio forma si o luam de la capat: este un mecanism prin care salariile raman cel putin la fel, ele vor creste. A fost discutia daca aceasta masura aplicata la sistemul de stat este clar ca genereaza cresteri, fiindca statul, da, va transfera salariul brut de astazi pe suma care permitea…

- In opinia sa, este o masura care va duce la cresterea gradului de ocupare pe piata muncii, in conditiile in care Romania se confrunta cu un deficit de forta de munca. „ Inființarea agențiilor de mediere face parte din masurile prevazute in Programul de Guvernare 2017-2020, la secțiunea „Stimularea…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat miercuri, la finalul sedintei coalitiei de guvernare, ca impozitul pe venituri se va reduce de la 16% la 10%. Insa intrebat daca masura se aplica tuturor salariatilor sau daca se introduce impozit zero pentru salariile sub 2.000 de lei, asa…

- Ministrul Cercetarii si Inovarii, Lucian Georgescu, a declarat intr-o conferinta de presa la Galati, ca a fost lansat oficial logo-ul "Conceput in Romania", proprietate intelectuala a ministerului pe care il conduce. Potrivit sursei citate, Ministerul Cercetarii si Inovarii a lansat logoul "Conceput…

- Declaratia a fost facuta de ministrul Lucian Georgescu in cadrul unei conferinte de presa sustinuta pe 16 octombrie la Galati. Acesta a sustinut ca Guvernul a aprobat deja baza legislativa pentru ca angajatii din cercetare sa primeasca salarii ca-n Vest.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se va întruni, marti, începând cu ora 14:00, potrivit agendei președintelui Iohannis. Purtatoarea de cuvânt al presedintelui, Madalina Dobrovolschi, a precizat ca în cadrul ședinței vor fi discutate aplicarea cooperarii…

- Ministrul Cercetarii si Inovarii, Lucian Georgescu, a declarat luni, intr-o conferinta de presa la Galati, ca a fost lansat oficial logo-ul "Conceput in Romania", proprietate intelectuala a ministerului pe care il conduce. Potrivit sursei citate, Ministerul Cercetarii si Inovarii a lansat logoul…

- 40.000 de cercetatori din Romania, care primesc sau vor primi pana la sfarsitul anului retributii in cadrul proiectelor de cercetare finantate de bugetul de stat si/sau cofinantate de Uniunea Europeana, vor putea ajunge la un nivel maxim de salarizare de 50 de euro/ora – a anuntat astazi, la Galati,…

- „La aproape un an de la alegerile de anul trecut, cand romanii au optat pentru un program de guvernare despre care PMP a avut tot timpul indoieli privind posibilitatea de a fi pus in practica, observam ca, in loc sa gaseasca solutii pentru a face mai buna viata romanilor, cei de la PSD exceleaza doar…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marți, ca dorește sa puna in practica programul de guvernare, sa continue cu acest guvern și cu actualul premier. Întrebat referitor la întâlnirea pe care premierul Mihai Tudose a avut-o cu președintele Klaus Iohannis,…

- Tanar de 28 de ani, din județul Vaslui, ranit in urma exploziei unei butelii. Victima deflagrației de luni seara, produsa in locuința sa dintr-un sat vasluian, a fost transportata la spital cu arsuri de gradele I și II, iar locuința i-a fost distrusa. Explozia puternica in localitatea vasluiana Albești…

- Incalcarea de protocol la Adunarea Parlamentara a NATO. Președintele Klaus Iohannis nu a fost insoțit, la plecarea din Palatul Parlamentului, unde a susținut un discurs, de unul dintre președinții celor doua Camere, cum prevad cutumele. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea a explicat de ce…

- Petre Daea a fost intrebat de jurnaliști care sunt planurile ministerului privind ștergerea datoriilor institutelor de cercetare din acest sector. "In acest an ne-am propus sa rezolvam toate problemele pe care le avem la stațiunile de cercetare, in așa fel incat, prin hotarare de Guvern, sa…

- Nici Guvernul PSD nu stie exact ce se va intampla din ianuarie, prins intre promisiunile electorale exagerate care l-au adus la putere si realitatea economica din Romania; Daca Guvernul isi respecta promisiunile, este estimat un deficit bugetar de 4,78% din PIB, mult peste cel asumat de tara noastra.…

- Mesajul lui Marcel Toader inainte de a-și intalni soția in instanța. Afaceristul nu s-a prezentat pana acum la notar pentru a divorța oficial de Maria Constantin, iar zi de zi posteazape contul de socializare mesaje care lasa loc de interpretari. Marcel Toader iși ține soția in continuare cu sufletul…

- Primul festival de documentare dedicat tehnologiei verzi, GreenTech Film Festival, se va desfașura in perioada 9-12 octombrie la Cinema Elvira Popescu. Programul festivalului include proiecții ale unor filme documentare realizate de specialiști straini, dar și studii de…