- Folosite inca din antichitate in gastronomie cat si in medicina populara, gutuile sunt leac natural pentru numeroase afectiuni Chiar daca le consumam crude, coapte, uscate sau fierte, ele isi pastreaza proprietatile. Gutuile sunt bune pentru ficat, plamani, inima si stomac.

- Inceputul toamnei este dedicat evenimentului de promovare a agriculturii judetului Alba, a producatorilor si fermierilor locali – membri ai asociatiilor profesionale, ajuns la cea de-a XXVII-a editie. Timp de trei zile, Targul APULUM AGRARIA da intalnire publicului cu abundenta toamnei in perioada 21…

- Gutuile sunt recomandate pentru calitațile multiple pe care le au: combat racelile, cistita, colita și depresiile. Acest fruct este unul cu beneficii multiple și poate fi consumat oricând: întarește sistemul imunitar, reda pofta de mâncare,…

- Giorgiana Radu Neindurandu-se parca de vara, toamna și-a așternut timid faldurile ruginii peste dealuri și chiar peste noi. Ne-a desprins din valurile involburate ale vacantei, grabita fiind de clopotelul care suna mai devreme in acest an, iar luand in calcul și anii din urma, pare ca, incet-incet,…

- Un baiat din Sibiu i-a impresionat pe internauți cu povestea lui de viața. Ionuț vinde flori, urzici, fructe de padure culese chiar de el, iar din banii pe care ii caștiga iși crește frațiorul de 10 ani. Fratele lui Ionuț are mari probleme de sanatate, potrivit internautului care i-a facut publica…

- Lidl Brasov a primit o a treia amenda in doar cateva zile zile dupa ce a scos la vanzare fructe si legume din import pe care le-a etichetat drep romanesti. In total, sanctiunile s-au ridicat la 125.000 de lei.