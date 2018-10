Gutuile - leac natural pentru numeroase afecțiuni Folosite inca din antichitate in gastronomie cat si in medicina populara, gutuile sunt leac natural pentru numeroase afectiuni Chiar daca le consumam crude, coapte, uscate sau fierte, ele isi pastreaza proprietatile. Gutuile sunt bune pentru ficat, plamani, inima si stomac, scrie exquis.ro. Cele mai indragite fructe ale toamnei contin 70 – 72% apa, 7 – 8% zaharuri, 0,5% protide, pectine, tanin, cantitati mici de grasimi, saruri minerale de calciu, fier, fosfor, potasiu, cupru, magneziu, vitaminele A, B, C si PP, potrivit adevarul.ro. Printre calitatile gutuilor se numara proprietatile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

