Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca a inceput sezonul dovleacului, darul minunat al toamnei, cu gust placut și aromat, sa dam startul preparatelor in care putem sa-l includem, precum acest delicios și aspectuos Chec cu dovleac și nuci, aromat cu scorțișoara!

- Schimbare de sezon, schimbare de preferințe și stil. Cel puțin cand vine vorba de husele de telefoane exista clar un top al preferințelor ce pare ca se tot schimba. Acestea nu au aparut doar dintr-un moft estetic, ci pentru a fi practice. Telefoanele de generație noua sunt tot mai complexe in funcții,…

- Toamna a venit cu pasi repezi, iar tenul este afectat de schimbarile care au loc in atmosfera. Multe persoane se plang de problemele cu care se confrunta in aceasta perioada, astfel ca venim in ajutorul vostru cu o masca benefica si foarte simplu de facut.

- In cadrul unui eveniment important, asa cum este nunta unui apropiat, vei avea nevoie de o tinuta care sa te puna in valoare si care sa se potriveasca tematicii, dar si anotimpului. Sezonul nuntilor se prelungeste chiar si pe parcursul zilelor de toamna, motiv pentru care se impune adoptarea unor outfituri…

- BAC 2018, sesiunea de toamna. Probele la Matematica (real) si Istorie (uman) au loc miercuri, 22 august. Luni, 20 august, a avut loc proba la Limba si literatura romana. Subiecte BAC 2018 sesiunea de toamna la Limba și Literatura Romana Reguli pentru BAC 2018, sesiunea de toamna. Probele la Matematica…

- Pentru cele care vor sa slabeasca rapid si simplu intr-un timp record, pot incerca dieta cu pomelo. Acest fruct delicios contine fibre, proteine, fier, si are un continut caloric scazut. Nu este greu sa tii dieta cu pomelo, insa trebuie urmata intocmai. Afla cum poti slabi 5 kilograme in 7 zile.

- In continuare iți prezintam care sunt cele mai actuale cinci accesorii la moda in toamna lui 2018, conform designerilor. 1. Fularele și eșarfele Orice acopera gatul, in diferite forme, modele, marimi și culori, fularul sau eșarfa sunt accesorii must have pentru aceasta toamna. Indiferent…

- Acest fruct al verii este bogat in ingrediente valoroase, cu o gama de substante fitochimice care protejeaza sanatatea celulara si regleaza enzimele. El ajuta la reducerea riscului de boli...