Secretarul general al ONU Antonio Guterres a pus in garda marti la Cairo impotriva "urii fata de musulmani", dupa un atac ce a facut 50 de morti luna trecuta in doua moschei din Noua Zeelanda, informeaza France Presse din capitala egipteana. Guterres s-a exprimat in fata responsabililor Al-Azhar, celebra institutie a islamului sunit cu sediul la Cairo, dupa o intalnire cu marele imam Ahmed al-Tayeb. "In lume, asistam la o ura in crestere impotriva musulmanilor", a declarat el in discursul sau, criticand de asemenea "antisemitismul, rasismul si xenofobia". El s-a referit la masacrul din 15 martie…