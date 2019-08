Stiri pe aceeasi tema

- Tratatul INF, semnat de SUA si URSS in 1987, a interzis rachetele cu lansare de la sol capabile sa transporte focoase nucleare pe o distanta intre 500 si 5.500 de kilometri. In virtutea decretului care intra in vigoare de la semnarea sa, Rusia nu se mai conformeaza prevederilor tratatului. Decizia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri o lege prin care suspenda respectarea de catre tara sa a Tratatului privind fortele nucleare intermediare (INF), care a restrictionat utilizarea rachetelor cu raza medie de actiune inca din vremea Uniunii Sovietice, relateaza dpa si AFP. Tratatul INF,…

- "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui important tratat privind controlul armelor strategice nucleare, a afirmat Vladimir Putin in marja G20 de la Osaka. Acest tratat bilateral de reducere a armelor strategice, denumit "New START", care a fost semnat in 2010, mentine…

- Marea Britanie a acuzat vineri Iranul și Garzile Revoluționare pentru atacurile care au vizat doua petroliere aflate în Golful Oman, adaugând ca niciun alt stat sau actor non-statal nu ar fi putut fi responsabil, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.Ministrul britanic…

- 'Daca nimeni nu doreste prelungirea acordului START, atunci noi nu o vom face (...). Am spus de o suta de ori ca suntem gata' sa nu-l prelungim, a declarat Putin in timpul unei intalniri avute cu directori ai agentiilor de presa, in marja Forumului Economic de la Sankt-Petersburg, in nord-vestul…

- SUA considera ca este posibil ca Rusia sa efectueze teste cu focoase nucleare cu putere redusa, ceea ce o ajuta la dezvoltarea potentialului sau nuclear si incalcand astfel un moratoriu instituit cu privire la astfel de experimente, a declarat miercuri Robert P. Ashley, seful Defense Intelligence…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo i-a spus marti omologului sau rus, Serghei Lavrov, ca Washingtonul nu va tolera niciun fel de ingerinta ruseasca in alegerile prezidentiale din SUA in 2020, relateaza Reuters si AFP, potrivit agerpres.ro.In cadrul unei conferinte de presa comune, dupa…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a asigurat marti, in timpul intalnirii avute in statiunea ruseasca Soci cu omologul sau rus Serghei Lavrov ca presedintele SUA, Donald Trump, este hotarat sa imbunatateasca relatiile cu Rusia, in timp ce seful diplomatiei ruse a apreciat ca aceasta intalnire i-a…