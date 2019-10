Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au obtinut aprobarea Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) pentru a impune tarife vamale suplimentare pentru produse europene in valoare de 7,5 miliarde dolari, din cauza subventiilor ilegale acordate de Uniunea Europeana grupului aeronautic Airbus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Hotararea…

- Natiunile Unite nu ar trebui sa incurajeze migratia, ci sa joace un rol principal in solutionarea conflictelor si sa ajute populatiile africane sa ramana acasa in circumstante adecvate, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, in timpul dezbaterii generale a celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii…

- Presedintii SUA si Coreei de Sud, Donald Trump si Moon Jae-in, se vor intalni la finalul lunii septembrie la New York cu prilejul dezbaterii la nivel inalt a Adunarii Generale a Natiunilor Unite, transmite EFE. Purtatorul de cuvant al administratiei prezidentiale sud-coreene a informat…

- Bursa din Hong Kong ofera 39 miliarde de dolari pentru preluarea London Stock Exchange Actiunile London Stock Exchange au crescut semnificativ miercuri, dupa ce rivala Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEX) a propus combinarea celor doi operatori bursieri, care evalueaza LSE la 32 miliarde de lire…

- Apple a anuntat joi ca a vandut obligatiuni in valoare de 7 miliarde de dolari, la randamente cu pana la 1,03 puncte procentuale peste randamentul titlurilor de Trezorerie echivalente, cu maturitati de maximum 30 de ani, aceasta fiind prima oferta efectuata de companie din noiembrie 2017, transmite…

- Biroul Reprezentantului pentru Comert al Statelor Unite a reconfirmat miercuri planurile presedintelui Donald Trump de a impune un tarif suplimentar de 5% pentru o lista de importuri din China in valoare de 300 de miliarde de dolari, care urmau sa fie supuse unor tarife de 10%, incepand din 1 septembrie…

- Grupul britanic BP a convenit vanzarea proprietatilor sale din Alaska pentru 5,6 miliarde de dolari, companiei private Hilcorp Energy, retragandu-se din regiune dupa o prezenta de 60 de ani, transmite Reuters, potrivit news.roAcordul, care include participatii la cel mai prolific camp petrolier…

- Enel este singura companie italiana care și-a asumat angajamentul de a ajunge la zero emisii care genereaza schimbari climatice, promovat de United Nations Global Compact, inițiativa Science Based Targets (SBTi) și coaliția We Mean Business. Inițiativa a fost semnata de 28 de companii, cu un capital…