Gutău, DEZVĂLUIRE despre Voiculescu - Băsescu. Chirieac: E super știre! ”Vreau sa va spun ceva ce am auzit, dar nu am probe. Eu eram președintele organizației județene PD. In Ramnicu Valcea, PSD era tot timpul fruntea. Reușisem sa caștig primaria minicipiului. In campania electorala, la o intalnire de la București unde au fost toți președinții de organizații din țara, fostul președinte Traian Basescu a zis ca obiectivul sau pentru al doilea mandat este ca trei oameni sa intre la pușcarie: Dan Voiculescu, Sorin Ovidiu Vantu și Adrian Nastase”, a zis Mircea Gutau. Bogdan Chirieac: L-ați auzit pe Traian Basescu spunand așa ceva? Mircea Gutau: Da, a zis… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

