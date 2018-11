Gustavo Dudamel si Filarmonica Los Angeles a lansat „Waltz of the Snowflakes”

Stiri pe aceeasi tema

- Coloana sonora a uneia dintre cele mai asteptate productii cinematografice Walt Disney, „The Nutcracker and the Four Realms”, este deja disponibila pe toate platformele digitale. James Newton Howard, cunoscutul compozitor, a avut un rol decisiv in crearea soundtrack-ului „The Nutcracker and the Four…

- Drama biografica "Bohemian Rhapsody" (Fox), regizata de Dexter Fletcher si Bryan Singer, cu Rami Malek in rolul Freddie Mercury, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american, scrie news.ro.Filmul a avut incasari de 50 de milioane de dolari si 141 de milioane de dolari la nivel global…

- Keira Knightley promoveaza urmatorul ei film Walt Disney, The Nutcracker and the Four Realms, insa, intr-o apariție recenta la TV, aceasta a recunoscut ca fiica sa nu are voie sa urmareasca anumite filme...

- Departarea producatorilor de smartphone-uri de jack-ul audio a adus in prim plan in special castile fara fir, in ciuda faptului ca exista adaptoare sau casti cu mufe digitale (USB Type-C sau Lightning). Nokia a lansat pana in prezent un singur smartphone fara jack, Nokia 8 Sirocco, insa faptul ca HMD…

- Siteul RO-ALERT.RO este disponibil incepand de sambata. Lansarea portalului web reprezinta o noua etapa in procesul de punere in functiune a aplicatiei RO-ALERT de avertizare si alarmare a populatiei in situatii de urgenta, a anuntat IGSU. Informarea populatiei privind functionarea aplicatiei RO-ALERT…

- • Prahova, intre judetele in care vor avea loc testari Nicoleta Dumitrescu Despre iminenta producere a unor fenomene meteo extreme – furtuni sau inundații, și chiar despre un atact terorist, romanii vor putea afla, in timp util, de pe propriul telefon mobil. Sambata, ro-alert – portalul de avertizare…

- In cadrul manifestarilor prilejuite de Zilele municipiului Alexandria, a avut loc lansarea volumului “Ambasadorii Alexandriei”, carte scrisa de profesorul Gheorghe Olteanu. Lansarea cartii a avut loc in prezenta unui numeros public, intre care si numerosi prieteni ai autorului, rolul de moderator al…