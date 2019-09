Stiri pe aceeasi tema

- Din facsimilul prezentat de Radu Cristescu pe Facebook nu reiese daca suma era primita de Basescu lunar sau era doar un fel de "bonus pentru cheltuieli neprevazute". Radu Cristescu a lansat un nou atac asupra lui Traian Basescu, dupa ce fostul presedinte al Romaniei s-a aparat in dosarul cu CNSAS in…

- Consultantul politic Cozmin Gușa a afirmat, la Realitatea TV, ca statul paralel, care s-a format și consolidat in cele doua mandate ale lui Traian Basescu, a preferat sa calareasca PSD-ul.”Este limpede pentru oricine care analizeaza campania ca Iohannis, in calitate de protagonist, impune…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a dezvaluit, in exclusivitate pentru DC NEWS, cine este omul din spatele USR-ului. Acesta a mentionat ca a facut mai multe cercetari in 2016, in perspectiva campaniei electorale pentru alegerile parlamentare.

- In comuna de unde provine Alexandra, fata rapita in Caracal, nu exista Poliție dupa ora 16.00, iar postul e inchis și in weekend. In caz de nevoie, oamenii suna la 112, iar un echipaj poate ajunge și in aproximativ 30 de minute de la apel, susține primarul din Dobrosloveni.Primarul comunei…

- Un procuror al Secției de Investigare a Infractiunilor din Justiție se va intalni in cursul zilei de luni cu tatal Alexandrei, au declaat surse apropiate anchetei pentru MEDIAFAX.Citește și: Cozmin Gușa da de pamant cu Traian Basescu - 'Statul paralel creat pe vremea lui' e de vina pentru…

- Consultantul politic Cozmin Gușa, intr-o intervenție la Realitatea TV, a declarat ca vinovat de acest sistem in care mor oameni este acel stat paralel nascut in Romania in timpul lui Traian Basescu.”Este un moment unghiular, nu triunghiular. Apropo de felul in care au decazut instituțiile…

- Consultantul politic Cozmin Gușa, a analizat rezultatele sondajului CURS are o claseaza pe Gabriela Firea pe primul loc in topul increderii pentru alegerile prezidentiale, in fata actualului sef al statului, Klaus Iohannis."Am studiat acest sondaj, am vazut si comentari facute zilele precedente…

- Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) a facut publice, pe pagina de internet a instituției, recent, mai multe adeverințe de necolaborare cu Securitatea pe care le-a dat mai multor persoane verificate. In aceasta lista se regasesc doua nume ”cu greutate”, și anume cel al…