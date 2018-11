Stiri pe aceeasi tema

- Nicio prevedere din Legile Justitiei nu permite ministrului Justitiei sa verifice direct si personal activitatea sefilor din Parchetele superioare, atrage atenția jurnalistul Lviu Avram, in Adevarul. Conform legii, controlul ministrului asupra procurorilor se exercita numai prin procurori anume desemnati…

- ”Chestiunea aceea este devastatoare cu hartia din dosarul de numire, dosar despre care aflam ca nu era complet. Este ca și cum te-ai duce sa-ți iei permisul de conducere; ți-au luat permisul dar tu nu ai susținut proba teoretica, fix asta este. dar aflam, in schimb, ca in dosarul acela se afla decizia…

- Jurnalistul Ion Cristoiu vine cu un scenariu exploziv, dupa ce pune cap la cap mai multe evenimente petrecute in ultima perioada. Cristoiu arata ca intervențiile lui Ion Iliescu și Corina Crețu impotriva lui Liviu Dragnea nu sunt deloc intamplatoare, pentru ca in laboratoare se pregatește un plan…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a susținut – in cadrul unui interviu online – ca s-a dorit sa fie racolat de KGB*, dar a refuzat aceasta oferta. Darius Valcov, condamnat la opt ani cu executare, scapa de controlul judiciar. Decizia nu este definitiva Ce avere are Darius Valcov.…

- „Doamna Dancila va alege sa plece. Protestele o tin la Palatul Victoria – si toate aberatiile care se spun pe marginea acestora – care au fost categoric violente (…) Eu nu mai am niciun fel de indoiala. Trebuie sa plece din cauza dispretului manifest pe care il are fata de munca. Faptul ca a inchis…

- ”Fara frica!” este mesajul adresat de catre Cozmin Gușa celor care vor protesta vineri in Piața Victoriei. In ajunul mitingului Diasporei, consultantul politic susține ca nu exista motive ca manifestanților sa le fie teama de jandarmi, subliniind ca frica este, de fapt, in careul PSD, la cei care…

- "Este socant (n.r. despre declaratia lui Ludovic Orban despre participarea la mitingul diasporei). Acesta remanenta, perpetuare in prostie politica, de care dau dovada acesti lideri gen Orban sau altii, nu pot... Adica sunt si alti oameni din partid care ar putea sa ii spuna „Bai baiatule, stai pe…

- Ministrul britanic al comertului, Liam Fox, a estimat ca ipoteza iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord este cea mai probabila, el criticând 'intransigenta' manifestata de Comisia Europeana în timpul negocierilor cu Londra, transmite