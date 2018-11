Stiri pe aceeasi tema

- Acționarul Realitatea TV, Cozmin Gușa, a anunțat, in aceasta seara, dupa impacarea cu realizatorul Jocuri de Putere, Rareș Bogdan, ca Oreste Teodorescu și Oana Stanciulescu, jurnaliști și invitați ai emisiunii de la Realitatea TV raman interziși.Amintim ca saptamana aceasta Rareș Bogdan a…

- Cozmin Gusa, proprietarul Realitatea TV, revine cu explicatii in scandalul starnit in jurul emisiunii "Jocuri de putere". Dupa ce mai multe persoane care erau invitate in mod frecvent la Realitatea au anuntat ca nu vor mai onora invitatiile pana cand nu vor fi primiti inapoi pe post Rares Bogdan,…

- Cozmin Gusa, proprietarul Realitatea TV, l-a suspendat de pe post pe Rareș Bogdan dupa ce realizatorul TV a cerut demisia directorului televizunii. Rareș Bogdan susține ca brandul ”Jocuri de putere” îi aparține. ”Eu…

- Rareș Bogdan a fost suspendat de pe post, dupa ce in ediția de marți seara a cerut, in emisiunea “Jocuri de putere”, demisia directorului Realitatea TV, Edward Pastia. Gestul prezentatorului a venit dupa ce Oreste Teodorescu și Oana Stanciulescu nu au mai fost primiți ca invitați la Realitatea TV. (Ia-ti…

- Realizatorul TV Rareș Bogdan a fost suspendat de pe postul Realitatea TV, dupa ce la emisiunea „Jocuri de putere” de marți, 20 noiembrie, a cerut emisia directorului Realitatea TV Edward Pastia. Gestul lui Rareș Bogdan a venit dupa ce Oreste Teodorescu și Oana Stanciulescu nu au mai fost primiți ca…

- Patronul Realitatea TV, Cozmin Gusa, a explicat motivele pentru care Oana Stanciulescu si Oreste Teodorescu au fost scosi temporar de pe post si a comentat reactia vehementa a realizatorului Rares Bogdan, care a declarat in direct ca va demisiona daca jurnalistii nu sunt primiti in platoul emisiunii…

- Rares Bogdan a amenintat marti seara, in direct, ca demisioneaza de la Realitatea TV. Asta dupa ce Oreste Teodorescu si Oana Stanciulescu au fost interzisi la postul de stiri de catre Cozmin Gusa.

- Cozmin Gusa, patronul Realitatea TV, reactioneaza la anuntul lui Rares Bogdan, realizatorul emisiunii "Jocuri de putere", care a amenintat ca va demisiona daca directorul Realitatea TV Edward Pastia nu va fi demis si daca jurnalistii Oreste Teodorescu si Oana Stanciulescu nu vor fi reprimiti pe post."Rares…