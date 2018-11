"Pentru felul in care niste fosti jurnalisiti inteleg sa actioneze il pot califica din start ca iresponsaibili si securisti”, a precizat Gușa la Realitatea TV.

In sprijinul argumentatie sale, Gusa invoca modul disproportionat in care este tratata Federatia de Judo. "Este atacata constant de Tolontan, iar oamenii trebuie sa stie ca in ultimii doi ani, in ciuda marilor succese internationale ,Gazeta Sporturilor n-a scris un rand, in schimb s-a ocupat pe larg de mine, de fiul meu care studiaza in strainatate, acum ramane sa il atace si pe antrenorul japonez, saracu'. Este oarecum ironic,…