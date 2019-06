Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a sperat ca prin indepartarea oamenilor apropiați lui Liviu Dragnea va putea domni liniștita peste PSD. In interior lucrurile, insa, stau exact pe dos. Viorica Dancila are probleme mari. Ceea ce parea o simpla demisie la prima vedere, respectiv cea a lui Paul Stanescu din funcția de…

- Victor Ponta a anunțat, oficial, ca Mihai Tudose, cel care declara ca este gata sa fie, din nou, premierul Romaniei, nu este propunerea partidului sau pentru portofoliul de la Palatul Victoria in cazul in care viitoarea moțiune de cenzura impotriva echipei conduse de Viorica Dancila va trece in Parlament.Ponta…

- Liberalilor le lipsesc 22 de voturi, chiar daca USD, PMP, UDMR si Pro Romania si-au anuntat intentia sa puna umarul la daramarea Guvernului, potrivit jurnalul.ro. Potrivit surselor politice, Partidul National Liberal isi pune speranta in Victor Ponta, care ar fi cheia pentru convingerea unor parlamentari…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marți, pentru Antena 3, ca in opinia sa președintele Klaus Iohannis ar putea sa-i propuna premieri pe Mihai Tudose sau pe Sorin Cimpeanu și ca șeful statului nu a discutat pana acum cu partidul sau.Intrebat daca Pro Romania va vota moțiunea de…

- Radu Tudor arunca, la Antena 3, ”o bomba politica”, citand surse liberale: Mihai Tudose ar fi favorit de Klaus Iohannis sa fie premier, in cazul in care eforturile conjugate vor duce la caderea Guvernului. Mihai Tudose și-a exprimat dorința pentru a ocupa funcția de premier, la TVR 1, iar…

- Victor Ponta a vorbit la Digi24 despre varianta pe care Pro Romania o vede pentru resetarea peisajului politic: un guvern de uniune nationala pana la alegeri. Totodata, el a explicat ca solutia pentru a-i indeparta pe Liviu Dragnea si pe Viorica Dancila este de a atrage cat mai multi parlamentari PSD…

- Liderii PRO Romania, Victor Ponta, Mihai Tudose, Daniel Constantin, Marian Neacșu și Sorin Campeanu au fost prezenți, ieri, la Targu-Jiu, pentru a da startul mobilizarii pentru alegerile europarlamentare. Victor Ponta a spus ca miza partidului in scrutinul din 26 mai este obținerea unui scor semnificativ…

- In periplul pe care il face prin tara, Victor Ponta a poposit joi seara si la Resita, unde s-a intalnit cu membrii Pro Romania si a sustinut o conferinta de presa. In deschiderea conferintei, deputatul Ion Mocioalca, secretarul general al formatiunii politice, a precizat ca intalnirea face parte…