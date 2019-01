Gușă, după întâlnirea cu Ghiță: Subiectul ”acoperiților”. Vă spun în premieră Consultantul politic a declarat ca unul din subiectele abordate a fost cel al ”acoperiților” din presa. "Un subiect a fost, pot sa spun in premiera și uite ca asta nu am discutat cu cei care erau nervoși: jurnaliștii acoperiti, napasta care a dat peste noi cu jurnaiștii acoperiți, carora le zic jurnaliști ospatari, care pentru o mica solda, un mic bacșis intervin in strategia editoriala a unei televiziuni, a unui ziar, radio sau un site de știri și o pericliteaza. O pericliteaza conform intereselor unui ofițer de legatura, vreunui finanțator, asta e o mare problema și asta cu jurnaliștii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

