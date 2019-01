Gușă, despre ce se va întâmpla cu Partidul Realitatea: ''Frica generează asemenea reacții'' "Am analizat ce s-a intamplat cu acea cerere a noastra pe care am facut-o ca niște civili și am comparat partide care au primit aprobare dupa trei saptamani, cum ar fi partidul domnului Dragomir, care nu a avut nicio problema sau altele, oameni care sunt mai apropiați de sistem și nu seamana deloc exemplul partidului lui Cioloș pentru ca el a preferat sa iși faca alt partid. Cu acest partid, chiar daca și l-ar fi inființat, Romania impreuna, nu ar fi putut sa candideze la europarlamentare pentru ca trebuia inființat cu 7 luni mai devreme. Cioloș a preferat alta varianta pentru ca nu a fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- "Aceasta frica de mass-media a celor din sistem le genereaza astfel de reactii. Ce e mare lucru ca o televiziune sa-si faca un partid? Reprezentarea noastra publica este ceva care nu se contesta", a spus Cozmin Gusa într-o interventie la postul

