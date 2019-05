Gușă, concluzie în jocul PSD - Pro România: Decizia care va influența scena politică Ce sa fie, ce sa fie? Este clar ca avem puse in joc cu totul alte mize reale decat castigarea locurilor de europarlamentari, si-am identificat doua principale: o neo-majoritate parlamentara, care sa fie fortata in cazul in care actuala majoritate nu va realiza un scor electoral mai mare decat scorurile cumulate ale PNL, USR-PLUS, PMP, ProRomania, respectiv confirmarea sau infirmarea prezidentiabililor banuiti pana acum, cu posibilitatea de a fi inlocuiti cu unii ce folosesc actuala campanie pentru pozitionare si crestere de notorietate. Si pentru ca europarlamentarele sunt singurele alegeri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

