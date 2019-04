Cozmin Gușa a explicat ca Partidul Național Liberal este pe un trend descendent. Daca liberalii au fost pe val imediat dupa ce a fost anunțat Rareș Bogdan cap de lista la alegerile europarlamentare 2019, apoi lucrurile au luat-o pe un drum neașteptat.

Analistul a spus ca PNL a gasit un erou in persoana lui Rareș Bogdan, dar s-au oprit aici neavand nicio strategie.

"PNL a avut un moment de maxima dificultate și o mare intarziere in a-și anunța candidații la alegerile europarlamentare 2019 in așteptarea eroului. Au gasit eroul in persoana lui Rareș Bogdan. S-au trezit cu un erou,…