Guru Bivolaru ia din nou bani de la statul roman

Stiri pe aceeasi tema

- CEDO a hotarat marți ca liderului Mișcarii de Integrare Spirituala in Absolut (MISA), Gregorian Bivolaru, i-a fost incalcat dreptul la judecarea cauzei sale in termen rezonabil și a stabilit ca Romania va trebui sa-i plateasca daune morale in valoare de 1.200 de euro, plus cheltuielile de judecata,…

- Liderul PMP Iasi, deputatul Petru Movila, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca formatiunea politica pe care o reprezinta va depune la inceputul lunii septembrie in Parlament un proiect de lege privind eliminarea sistemului de pensii speciale. Movila a precizat ca acest proiect…