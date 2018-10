Acesta este unul dintre cele mai circulate drumuri din Județul Timiș care face legatura intre Autostrada A1 și Centura Timișoarei. „In plus este cea mai folosita coborare de pe autostrada și Timișoara. Mai mult, transportul de marfa se desfașoara tot pe aici, iar drumul actual nu mai raspunde nevoilor momentului”, susține președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, explicand astfel necesitatea imediata a refacerii drumului respectiv. Acesta are in prezent doar o banda pe sens și nu face fața traficului mare și greu. Discuții despre necesitatea largirii acestui drum au tot fost…