- • HC Buzau – Universitatea Cluj, astazi, de la ora 17,00 HC Buzau n-are voie sa dea cu piciorul sansei de a-si mai adauga alte 3 puncte in clasament dupa partida pe care o va disputa in aceasta dupa-amiaza, de la ora 17,00, la Sala Sporturilor, in etapa a 6-a a Ligii Nationale. Adversara handbalistilor…

- • SCM Gloria Buzau – Universitatea Cluj 12-7 (12-7) Gloria nu face pasi gresiti in SuperLiga de rugby in partidele pe care este obligata sa le castige. Daca de principalele forte ale campionatului – Timisoara, Baia Mare, Steaua si CSM Bucuresti, este foarte greu, daca nu imposibil, sa se apropie, echipa…

- In etapa a 4-a a SuperLigii de rugby, SCM Gloria a obtinut cea de-a doua victorie a sezonului, 12-7 cu Universitatea Cluj, pe stadionul din Parcului Tineretului. La futsal, SCM Gloria a pierdut al treilea meci consecutiv de la startul campionatului, 0-2, la Sala Sporturilor, cu Politehnica Iasi. Amanunte…

- Week-end aproape perfect pentru principalele echipe din sportul buzoian. La handbal masculin, HC Buzau a spart gheata si a reusit sa obtina prima victorie in Liga Nationala, elevii lui Eliodor Voica invingand-o la Sala Sporturilor, scor 29-27, pe CSU Suceava. La rugby, SCM Gloria a bifat cea de-a doua…

- • CSM Roman – SCM Gloria 18-19 (6-9) Prima deplasare, prima victorie pentru handbalistele Gloriei! Dupa un inceput ratat de campionat, infrangerea la 10 goluri diferenta de la Sala Sporturilor in fata SCM Rm. Valcea, elevele lui Dumitru Musi si-au luat revansa duminica dimineata, intr-o deplasare dificila,…

- Promovata in primvara pe prima scena a handbalului feminin romanesc, SCM Gloria si-a facut, duminica dimineata, la Sala Sporturilor, debutul in noul sezon al Ligii Nationale. Parcursul elevelor lui Dumitru Musi si Romeo Ilie a inceput intr-o sala aproape plina, cei peste 1.000 de spectatori savurand…

- E totul stabilit! Meciul de debut al echipei feminine de handbal, prin care Buzaul revine, dupa 7 ani, in elita primei ligi din Romania, a fost programat pentru duminica, de la ora 11,00, la Sala Sporturilor. In runda inaugurala a noii editii a Ligii Nationale, SCM Gloria are parte de o adversara care…