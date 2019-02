Stiri pe aceeasi tema

- Gunther Krichbaum, președintele comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag-ul german, este prezent zilele acestea la București. Deputatul german a participat joi la un pranz cu reprezentanti ai mediului de afaceri german. Dupa intalnire, Krichbaum a declarat ca exista companii germane care iau in…

- Carmen Dan a fost criticata, joi, de presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestagul german, Gunther Krichbaum, care a condus delegatia aflata la Bucuresti pentru intalniri politice. Oficialul a spus ca, desi trebuia ca delegatia sa fie primita de ministrul Afacerilor Interne, Carmen…

- Mai multe companii germane iau in calcul plecarea din Romania, in urma modificarilor legislative, respectiv a ordonantelor date de Guvernul roman, care pun mediul de afaceri german in fata unei provocari, a declarat joi, la Bucuresti, presedintele comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, Gunther…

- Presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestagul german, Gunther Krichbaum (CDU), si-a exprimat sustinerea pentru Laura Codruta Kovesi in functia de procuror șef al Parchetului European, mentionand ca statele care au candidatii de pe locurile 2 si 3, Franta si Germania, s-ar putea intelege…

- Joi, 7 februarie 2019, ora 15:00, in sala de conferinte a Ambasadei Germaniei, (Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade 6-8, Sector 1, Bucuresti) O delegatie a Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestagul German (condusa de presedintele Comisiei, deputatul CDU Gunther Krichbaum), aflata, la Bucuresti, in perioada…

- Acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar a fost respins, marți seara, de Parlamentul britanic. Guvernul conservator al Theresei May este contestat de laburiști, care au depus o moțiune de cenzura.…

- Guvernul de la Bucuresti si-a aratat adevarata fata, in timp ce Romania se pregateste sa preia presedintia semestriala a Consiliului European, iar partidul comunist, care se presupune ca a murit, este cat se poate de viu, scrie Robert Schwartz intr-un editorial Deutsche Welle. Exista un vers care provine…

- "Romania este bine pregatita sa preia președinția rotativa a UE" George Ciamba Foto: mae.ro. Noul ministru român delegat pentru Afaceri Europene a declarat ca România este gata sa preia președinția rotativa a UE. "Suntem bine pregatiți”,…