Gunoiul se va arunca doar pe bază de cartelă Primul loc din Romania in care gunoiul se arunca pe baza unei cartele individuale a fost inaugurat inainte de termen. Primarul Clujului s-a grabit sa prezinte noul sistem, instalat intr-un cartier din oraș. Insa cartelele nu au ajuns inca la toți locuitorii din zona iar gurile rampei de gunoi se deschid fara acestea. Emil Boc, primarul orașului Cluj-Napoca: Dupa cum vedeți, punctul gospodaresc acum este inchis și pe baza acestei cartele va avea acces sa depuna pe fracțiile menționate. Va apropia aceasta cartela de punctul respectiv, va ridica pubela, va introduce deșeul și va inchide. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

