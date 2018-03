Stiri pe aceeasi tema

- Produsul de patiserie pentru care romanii petrec zeci de minute la cozi interminabile, dimineata, in drum spre munca, costa mai mult cu 50 la suta. Și nu e numai cazul covrigului. Toate astfel de produse, pe care le gasim in patiserii, vor avea prețuri mai mari, incepand cu finalul lunii martie.

- Emil Forsberg (26 de ani), jucator pe care-l vom vedea pe 27 martie la Craiova, impotriva tricolorilor", s-a certat cu antrenorul sau de la Leipzig Amicalul dintre Romania și Suedia se joaca marți, 27 martie, și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Emil Forsberg se pregatește in aceste zile…

- Facebook este in centrul scandalului Cambridge Analytica, insa mii de dezvoltatori au avut, de-a lungul anilor, acces la datele despre milioane de conturi de pe Facebook, din cauza regulilor nu foarte clar definite ale Facebook, scrie Washington Post. Fara sa fi incalcat vreo regula, mii de dezvoltatori…

- Meteorologii romani trag un semnal de alarma asupra faptului ca in urmatoarele decenii tara noastra se va confrunta cu fenomene climatice iesite din comun. Astfel, pe fondul incalzirii globale, prognozele realizate pe termen lung indica o intensificare a valurilor de caldura, precum si inmultirea…

- Cresterea debitului raului Aries datorita precipitatiilor si topirii zapezii de pe munte a dus la aparitia unor imagini apocaliptice, cu mari cantitati de deseuri din plastic ce sunt transportate in aval.

- Cu multa ambiție și disciplina poți reuși tot ceea ce iți propui, iar Britney Spears știe foarte bine acest lucru. Nu i-a fost deloc ușor, dar a trecut cu bine peste multe momente limite in ceea ce privește silueta sa, in cele din urma reușind performanța de a avea un trup tras prin inel. Cantareața…

- Precipitațiile abundente au activat alunecarile de teren din zona de munte. In cursul nopți, cantitați mari de roca desprinsa de pe versanți au acoperit o porțiune de cațiva metri din DN 10, in zona viaductelor de la Siriu. Unul dintre bolovani are zeci de tone, potrivit autoritaților, și cel mai probabil…

- Senatul a aprobat miercuri, cu 80 de voturi "pentru", unul "impotriva" si o abtinere, proiectul de lege al USR potrivit caruia perturbarea linistii persoanelor din locuinte sau din alte imobile intre orele 7.00 - 14.00 si 16.00 - 23.00, se pedepseste cu amenda contraventionala de pana la 1.500 de…

- Doua incendii de vegetație izbucnite in aceasta seara la Berca i-au pus pe jar pe pompieri și pe locuitorii din zona. Flacarile inalte de cațiva metri au mistuit aproape doua hectare. Un incendiu de vegetație s-a manifestat cu violența in zona podului de peste raul Buzau. Alertați de flacarile care…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, in interiorul unui depozit care apartine unui hipermarket din Medias. Valvataia a cuprins intreaga cladire. Martorii au sunat imediat la 112 Potrivit Romania TV, pompierii au intervenit cu patru autospeciale cu apa și spuma, o scara și o ambulanta SMURD.…

- In saptamana 26 februarie – 02 martie 2018, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 5 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire…

- Nu aduce primavara, ce poate aduce o minte inventiva, dublata de mult curaj și chef de joc! De 1 martie, simpaticul Dani Otil, matinalul poznaș de la Neatza cu Razvan si Dani, s-a transformat intr-un marțișor, spre surprinderea colegilor.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, incepand de joi, salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022, iar un medic primar va ajunge cu salariul de la 4.000 de lei la 15.000 de lei. „Este vorba de absolut toti medicii si toate asistentele care urca…

- Amenintarea ransomware GandCrab a facut peste 50.000 de victime in mai putin de o luna, inclusiv din Romania, si cere recompense substantiale ca sa redea accesul la datele blocate, informeaza producatorul de solutii de securitate Bitdefender.

- Fiecare formatie participanta va primi 9,25 milioane de euro si un bonus de 1,5 milioane de euro pentru o victorie obtinuta in faza grupelor sau 750.000 de euro in caz de meci egal.Echipele calificate in optimi de finala vor obtine cate 2 milioane de euro, cele care ating sferturile de…

- In urma cu vreo cinci ani, a fost asfaltata porțiunea de cinci kilometri din drumul județean dintre localitațile... The post Gropi uriase pe o sosea din Timis! S-au produs deja doua accidente grave in acest loc appeared first on Renasterea banateana .

- Doi tineri din judetul Vaslui care au ucis un batran de 84 de ani, pentru ca nu mai aveau bani pentru pacanele, au fost condamnati de judecatori si obligati sa plateasca daune familiei victimei.

- Mii de oameni au luat cu asalt ghiseele unde se platesc tazele si impozitele locale. Asta deoarece au primit deciziile de impunere si s-au grabit sa plateasca. Impozilele se pot plati cu reducere pana la 31 martie si fara penalizari pana la 30 iunie. In plus se pot achita si on-line.

- Orice femeie iși dorește o piele luminoasa, fara riduri și imperfecțiuni, dar sa obții tenul la care ai visat dintotdeauna trebuie sa fie un obiectiv pe termen lung, iar pentru atingerea acestui scop trebuie sa fii dispusa sa faci și unele schimbari in rutina ta zilnica de ingrijire. Lipsa hidratarii,…

- Matei Dobrovie, deputat USR, vrea ca zgomotul resimtit intr-o incapere sa fie masurat, iar cei care depasesc limita de 30 de decibeli sa fie amendati! Politistii vor fi cei care vor da sanctiuni, abia dupa ce vor primi sonometre.

- Ies la iveala noi detalii in cazul tanarului care reușit sa sparga casa de bilete a Castelului Corvinilor și sa plece cu nu mai puțin de 175.000 de lei. O camera de supraveghere a suprins momentul furtului, iar intreg filmul a fost refacut cu ajutorul polițiștilor, pe baza declarațiilor martorilor.

- Intr-o postare pe facebook, deputatul social democrat Marcel Ciolacu asigura buzoienii ca se vor continua investitiile in Buzau: “Anul acesta vom incepe cele mai ample lucrari de modernizare pe care le-a cunoscut județul Buzau de-a lungul timpului.

- Finlanda si Estonia discuta de cativa ani un mega-proiect care sa lege capitalele celor doua tari care in prezent sunt accesibile doar pe cale maritima, iar lucrul nu este deloc usor din cauza sumelor implicate. Cea mai buna varianta este un tunel feroviar care insa va costa 9 miliarde euro dupa cele…

- Maestrul bucatar britanic Jamie Oliver a acumulat datorii de 71,5 milioane de lire sterline (80,7 milioane de euro), din care 2,2 milioane de lire sterline sunt salarii restante pentru angajatii din restaurantele sale, informeaza dailymail.co.uk.

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, este surprins de faptul ca Romania importa foarte multe mere, desi detine 14% din totalul suprafetelor cultivate cu meri din Uniunea...

- ”Scandalul zilei sau scandalul saptamanii este reprezentat de efectele legii salarizarii unitare și efectele revoluției fiscale. E multa demagogie, e mult populism, e multa impostura și ipocrizie. Fundamentele care au stat la baza legii salarizarii unitare au fost juste, din punct de vedere social,…

- Ministrul Sanatatii anunta scaderi de salarii la functiile de conducere din minister si la consilieri. Salariile personalului medical vor inregistra cresteri semnificative, unele vor depasi 4.000 de...

- Judecatorilor de la Curtea Constituționala le scad salariile cu 400-2000 de lei. De asemenea, magistrații asistenți au pierderi de cateva milioane de lei vechi. Grilele au fost date de la sfarșitul saptamanii trecute de Ministerul Justiției.Dragnea a luat foc, dupa ce a fost chemat in Comisia…

- Incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Romania si Ungaria au cazut de acord asupra livrarilor de gaze naturale, fiind semnat un acord luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu,…

- Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Szijjarto a adaugat ca firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania…

- Mii de oameni s-au inspaimantat dupa ce, din cer, au cazut trei sfere de otel uriase. Misterioasele sfere de marimi considerabile s-au prabusit rand pe rand si s-au dezintegrat la contactul cu solul. Ciudatul fenomen s-a produs in deasupra Estului Braziliei si in Nordul statului Peru, informeaza…

- Ai super reduceri azi la toate electrocasnicele vandute de eMAG, de la aragaze, la frigidere si masini de spalat, tot ce ai nevoie. Profita de cele mai bune preturi la toate bradurile de top de electrocasnice.

- Andreea Balan, dezvaluiri din viata de familie! Ce o ajuta sa treaca peste tot si peste orice, dar si cum se pregateste pentru show-urile sale de exceptie, am aflat de la ea intr-un interviu cu cartile pe fata!

- Trei moldoveni au jefuit o casa în timp ce proprietarul era plecat la serviciu. Aceștia au luat de acolo tot felul de obiecte valoroase, de 460 de mii de lei moldoveneși. Hoții, care au vârste cuprinse între 21 și 32 de ani, au fost arestați de polițiști. …

- De-abia s-a transferat Alexis Sanchez la Man. United și chilianul are deja probleme. Nu cu Mourinho, noul sau manager, ci cu ofițerii de control doping, dezvaluie Daily Mail. Potrivit bazei sale de date conectate la Agenția Antidoping, atacantul ar fi trebuit sa se antreneze luni la Colney, centrul…

- Stratul de zapada din municipiul Iasi s-a apropiat de jumatate de metru in dimineata acestei zile. Insa autoritatile au intervenit cu sare si omatul topit a creat probleme mari in special la trecerile de pietoni. Iesenii au fost nevoiti sa ocoleasca destul de mult anumite zone sau sa circule pe strada…

- Peste 50 de utilaje de la societatea edilitara Ecosal au actionat marti, 16 ianuarie 2018, pe strazile municipiului Galati, pentru deszapezirea orasului afectat de ninsoarea care a cazut in cursul noptii, se arata intr-o informare transmisa de biroul de presa al administratiei locale. Potrivit sursei…

- Inspectorii ANAF au verificat in 2017averile a peste 160 de romani instariti, iar pe 50 dintre ei i-a dat pe mana procurorilor. Astfel, au fost scosi la lumina peste 300 de milioane de lei. Totuși, unii dintre cei prinși au oferit reprezentanților Fiscului explicații cel puțin jenante.

- Sorin Boza, președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, se așteapta la costuri de peste 100 de milioane de euro cu certificatele de CO2 in acest an. „Vom avea un an greu, cu plați de 500 de milioane de lei pentru certificat...

- Elevii: Daca ni se iau telefoanele, nu mai putem filma abuzurile Prin obligarea elevilor de a renunta la telefoanele mobile in timpul orelor, acestia nu vor mai putea filma daca un cadru didactic face un abuz, spune presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta (AEC), Constantin Alexandru Manda. Presedintele…

- Presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta, Constantin Alexandru Manda, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca de-a lungul timpului au fost agresiuni fizice atat din partea profesorilor fata de elevi, dar si invers, precizand ca violenta in scolile din tara noastra este foarte mare.…

- Politistii brigazii Rutiere a Capitalei au aplicat, in noaptea de sambata spre duminica, peste 130 de sanctiuni contraventionale si au retinut 18 permise de conducere, in cadrul unei actiuni care a avut ca scop depistarea celor care conduc autovehiculele sub influenta bauturilor alcoolice, precum…

- Un hidrant in fiecare casa! Nu este o oferta, este o obligatie. Iar cine nu o respecta risca amenzi severe. Proiectul de lege initiat de Ministerul Dezvoltarii are ca scop simplificarea interventiei la incendii.

- Targul Auto al Galatiului, relocat de municipalitate pe str. Macului, langa parcarea de TIR-uri, ar trebui sa fie gata pana la sfarsitul lui 2018, daca este sa ne luam dupa termenii contractuali. Potrivit unui comunicat al Primariei municipiului Galati, ”Oferta castigatoare in cazul proiectului de amenajarea…

- Erol Bedir, bașcanul lui Kayserispor, a vorbit despre ofertele pe care Marius Șumudica le-a primit la finalul anului trecut. "A venit o oferta de 1,8 milioane de euro pe sezon pentru Sumudica, un contract pentru doi ani, si chiar voiau sa plateasca compensatii clubului. Dar Sumudica vrea sa ramana la…

- Cosmin Olaroiu a laudat decizia Federației de a numi un antrenor roman tanar pe banca naționalei Romaniei datorita faptului ca "Gurița" este un tehnician cu o foarte mare dorința de a invinge. "Cred ca numirea unui antrenor tanar, roman, in dauna unuia experimentat si strain va fi de bun augur. E un…

- Florin Salam nu stie ce vrea de la viata, dupa ce a fost tradat de Roxana Dobre, scrie spynews.ro. Marturie stau ultimele decizii pe care acesta le-a luat. Citeste si Florin Salam, gata sa stearga cu buretele faptul ca Roxana Dobre l-ar fi inselat. Manelistul a facut primul pas spre marea…

- Microfonul pe care ministrul de Interne Carmen Dan spune ca l-a gasit in locuința sa este un aparat chinezesc, potrivit unor surse din ancheta citate de Antena 3. Dispozitivul este facut in anul 2009 și nu costa 300 de lei, așa cum s-a spus inițial, și ar valora 300 de euro.Locuința ministrului…

- Aproape 30 de persoane si-au pierdut viata in urma unui incendiu extrem de puternic care a cuprins o sala de sport dintr-un oras aflat in Coreea de Sud. Este cel mai grav incident de acest gen, au anuntat oficialii sud-coreeni, potrivit CNN. Pompierii au spus ca flacarile au izbucnit in parcare si au…