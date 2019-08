Stiri pe aceeasi tema

- Ricardo Cadu, fostul capitan al CFR-ului, care continua sa joace in ligile inferioare din Portugalia, nu o vede favorita pe FCSB la calificarea in grupele Europa League. FCSB - Guimaraes se joaca joi, 22 august, de la ora 21:30, la Giurgiu. Returul va avea loc la o saptamana distanța, pe 29 august,…

- Daca va fi atins telul, atunci FCSB va face noi transferuri, dupa cum a declarat patronul Gigi Becali. FCSB isi cunoaste deja posibila adversara din play-off, Guimaraes, care a trecut cu 9-0 la general, in turul 3 de Ventspils. Echipa din Portugalia pare cea mai dificila din acest sezon, dar recompensa…

- Tehnicianul portughez Antonio Conceicao a sosit marti dupa-amiaza la Bucuresti, unde urmeaza sa se intalneasca cu finantatorul echipei FCSB, Gigi Becali, pentru a negocia preluarea functiei de antrenor principal, lasata libera dupa demisia lui Bogdan Andone. Conceicao nu a dorit sa faca declaratii,…

- Ramasa fara antrenor principal, dupa demisia lui Bogdan Andone, FCSB s a gandit pentru acest post si la Catalin Anghel, antrenor din staff ul tehnic al lui Gica Hagi la FC Viitorul.Raspunsul lui Anghel, care a fost si antrenor principal la echipa de pe litoral, a fost negativ. In urma declaratiilor…

- Tehnicianul campioanei României a vorbit înaintea partidei pe care trupa din Gruia urmeaza sa o dispute în weekend. Dan Petrescu a anunțat ca formula de start a clujenilor va suferi modificari importante la meciul cu Academica Clinceni: “Vom vedea, a trecut puțin…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) și Serena Williams (37 de ani, 11 WTA) se lupta in finala Wimbledon 2019. Meciul va fi sambata, de la ora 16:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Eurosport. Gigi Becali, patronul FCSB, este un fan al Simonei Halep și a declarat ca iși dorește ca romanca s-o invinga…

- Liderul PLDM, Tudor Deliu, il considera un laș pe ex-liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, pentru faptul ca a parasit țara. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.

- Mirel Radoi (38 de ani) i-a transmis lui Gigi Becali ca este prea ocupat pentru a-i raspunde la telefon. In cadrul conferinței de presa de dinaintea meciului cu Germania U21, selecționerul „tricolorilor" a fost intrebat despre situația cu Gigi Becali, dupa ce finanțatorul FCSB-ului i-a transmis ca se…