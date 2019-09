Guda (Coface): Stimularea economiei pe baza consumului a ajutat mai mult companiile mari

Stiri pe aceeasi tema

- Pana in urma cu doi ani, Slave Ivanovski se numara printre cei mai mari exportatori de tomate si ardei din Macedonia de Nord, dupa care a trecut la cultivarea de canabis in scop medicinal, transmite agerpres.ro.

- Mai mult de jumatate din companiile farmaceutice incluse intr-un studiu au raportat o scadere a rezultatului net pentru anul 2017, in timp ce 25% dintre acestea au inregistrat o pierdere neta in aceeasi perioada, iar 14% dintre acestea au inregistrat o pierdere mai mare de 20%, arata un studiu realizat…

- Uniunea Salvați Romania a reacționat, joi, la anunțul ministrului Eugen Teodorovici cu privire la masurile fiscale luate de Guvern. USR susține ca PSD-ALDE continua devalizarea economiei romanești, potrivit Mediafax.„PSD continua, cu ajutorul aliaților de la ALDE, devalizarea economiei romanești.…

- Romania cumpara tot mai mult gaz din import, ca efect al ordonantei de urgenta 114/2018, prin care companiile din energie sunt obligate sa plateasca o taxe de 2% din cifra de afaceri, spun specialistii din...

- Nissan a anunțat joi un amplu plan de restucturare care va fi aplicat pana la sfarșitul anului 2022, ca reacție la scaderea vanzarilor de pe piețele din Statele Unite și Europa. Astfel, constructorul japonez va reduce capacitatea globala de producție cu 10% și va concedia 12.500 de persoane, insa nu…

- Magurele, orașul de langa București, renumit pentru cel mai puternic laser din lume, devine și un important producator și exportator de simulatoare. Performanța aparține unei firme formate din cercetatori romani, care folosesc doar componente fabricate in țara.

- Romania are o creștere economica bazata in mare parte pe consum. In lipsa unor investiții, o asemenea creștere economica se poate intoarce impotriva noastra, avertizeaza specialiștii. Analistul economic Iancu Guda a explicat la Digi24 de ce salariile nu pot creste sustenabil si care sunt vulnerabilitatile…

- Apple a solicitat principalilor sai furnizori sa analizeze costurile transferarii a 15% - 30% din capacitatea lor de productie din China in Asia de Sud-Est, pe fondul pregatirilor de restructurare a lantului sau de aprovizionare, potrivit unui articol publicat de Nikkei Asian Review, citat de Reuters.