Guda (Coface): Jumatate dintre firmele infiintate in 2017 nu vor mai fi in functiune in 2022 "Cand economia creste accelerat, oportunismul si efectul de turma ii determina pe multi romani sa deschida afaceri conjuncturale. Iti deschizi si tu o cafenea pentru ca vezi in jur cum toata lumea consuma, se plimba prin mall-uri, bea vafea si atunci se deschid cafenele. Asta nu e afacere, e bisnita. Daca ne uitam la cifrele istorice si daca vom avea in perioada urmatoare o recesiune unde sunt semnale- vedeti si tensiunile acumulate pe piata de capital. Maxim jumatate dintre companiile infiintate in anul 2017 vor mai fi in functiune in 2022 - 2023. Ele sunt ca acele flori care ies dupa furtuna,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Economia romaneasca este mai sensibila la dobanzi mari decat la un leu mai slab, iar BNR se afla in mijlocul unei dileme, sustine Iancu Guda, services director, Coface Romania. "Inflaţia deja accelerează spre 5% în prima jumătate a anului curent şi avem dobânzi reale…

- Jumatate dintre firmele infiintate in 2017 nu vor mai fi in functiune in 2022 - 2023, ele fiind ca acele flori care ies dupa furtuna, dar sunt fragile, a declarat Iancu Guda, services director, Coface Romania, intr-o conferinta de presa.

- 'Inflatia deja accelereaza spre 5% in prima jumatate a anului curent si avem dobanzi reale negative. Aici vedem Banca Centrala in mijlocul unei dileme, pentru ca nu poti sa mentii dobanzile jos simultan cu un leu puternic. In ultima perioada au fost destul de consistenti in a pregati pietele privind…

- Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de oficialii Coface. "Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolventa, in crestere cu 3% fata de 2016, cand s-au inregistrat 8.053 de…

- Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de Coface. "Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolvenţă, în creştere cu 3% faţă de 2016, când s-au înregistrat…

- Firmele din Romania ar trebui sa-si creasca gradul de capitalizare, iar 2018 este un an foarte bun pentru listarea la bursa, considera presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romanie (AAFBR), Iancu Guda. "Este foarte important ca firmele active in Romania sa-si creasca gradul…

- "Imobiliarele sunt supra-evaluate cu 20-25%. Daca faci un calcul mediu cu chiria care poate fi incasata pe 10 ani pe metru patrat, la un grad de ocupare de 90% al activului si reinvestirea chiriei la un randament armonizat real de 3% intr-o clasa de active cu risc sub medie cum ar fi obligatiuni, am…

- 2018 aduce schimbari majore pentru companiile din Romania și pentru angajații acestora. De la 1 ianuarie intra in vigoare ordonanța privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Patronii ar trebui ca de la 1 ianuarie sa majoreze salariile brute in medie cu 20%, astfel incat…

- Jumatate dintre companiile din sectorul fabricarii produselor din carne au un grad de insolventa ridicat, iar 92 de companii din acest sector au inregistrat o cifra de afaceri anuala mai mare de un milion euro in 2016, potrivit Coface.

- Jumatate din producatorii de carne sunt in risc de faliment Cifra de afaceri a companiilor cu activitați de fabricare a produselor din carne a crescut in 2016 cu 2% fața de 2015, la 5,78 miliarde de lei, conform Ministerului Finanțelor Publice. Avansul este sub media naționala de 4%, iar creșterea,…

