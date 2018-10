Gucci si Louis Vuitton, brandurile preferate de generatia Millennials Tinerii din generatia Millennials sunt mai optimisti in privinta castigurilor salariale din viitor decat consumatorii din alte generatii si cheltuiesc mai mult pe bunuri de lux, se arata intr-un studiu UBS Group AG, scrie Business of Fashion. Studiul, derulat pe mai bine de 3.000 de consumatori din China, Europa si SUA, arata ca tinerii cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani au contribuit cu pana la 85% la cresterea pietei luxury anul trecut. Totodata, ei vor realiza 45% din vanzarile totale inregistrate pe piata luxury pana in 2025. Brandurile preferate de generatia Millennials… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol: wall-street.ro

