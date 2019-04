Stiri pe aceeasi tema

- Childish Gambino a obținut patru trofee la editia de anul acesta a premiilor Grammy, care au fost decernate duminica seara, la Los Angeles. Piesa „This Is America” se refera la identitatea populatiei de culoare si brutalitatea politiei, a fost desemnata cel mai bun cantec al anului, devenind prima piesa…

- "This Is America", care se refera la identitatea populatiei de culoare si brutalitatea politiei, a fost desemnata cel mai bun cantec al anului, devenind prima piesa rap din istorie recompensata cu prestigiosul trofeu. Piesa a mai primit premiile Grammy pentru cea mai buna inregistrare a anului, cel…

- Castigatorii Grammy 2019 Aseara a avut loc, in Los Angeles, editia cu numarul 61 a galei premiilor Grammy, cele mai ravnite trofee din industria muzicala internationala. Donald Glover, alias Childish Gambino, a castigat patru trofee, multumita impactului pe care l-a avut piesa, si in special clipul…

- Childish Gambino, numele de pe scena muzicii al actorului Donald Glover, a obtinut patru trofee, pentru piesa "This Is America", la editia de anul acesta, a 61-a, a premiilor Grammy, care au fost decernate duminica seara, la Los Angeles, potrivit The Associated Press.

- Prezentam mai jos lista principalilor castigatori la cea de-a 61-a gala de decernare a premiilor Grammy. GENERAL: - Albumul anului: "Golden Hour" - Kasey Musgraves - Inregistrarea anului: "This Is America" - Childish Gambino - Cantecul anului: "This Is America" - Childish Gambino - Cel mai bun artist…

- Childish Gambino, pseudonimul muzical al actorului Donald Glover, a castigat duminica seara la Los Angeles premiul Grammy la categoria "inregistrarea anului", care recompenseaza performanta globala a unei piese, cu single-ul sau intitulat "This Is America", informeaza AFP. Deja desemnat…

- Muzicianul Childish Gambino, alter ego al actorului Donald Glover, a castigat duminica seara la Los Angeles premiul Grammy la categoria "cantecul anului" cu single-ul "This Is America", informeaza AFP. Acest imn muzical incorect politic, un hibrid intre gospel si rap, presarat cu pamflete impotriva…

- Childish Gambino, pseudonimul muzical al actorului Donald Glover, a castigat duminica seara la Los Angeles premiul Grammy la categoriile "cea mai buna interpretare rap/cantec" si "cel mai bun videoclip" cu un imn muzical incorect politic, "This Is America", al carui clip socant denunta rasismul si regimul…