Vulcanul Fuego, situat in apropierea capitalei statului Guatemala, care a provocat decesul a 194 de persoane in luna iunie, a erupt din nou duminica expulzand coloane de cenusa si lava pana la cateva mii de metri altitudine, a anuntat Apararea Civila, citata de AFP.



Vulcanul Fuego (Vulcanul de Foc) ''a intrat intr-o noua faza eruptiva, a cincea de la inceputul anului'', expulzand in atmosfera o coloana de fum pana la cateva mii de metri deasupra craterului, a declarat jurnalistilor David de Leon, purtator de cuvant al Agentiei nationale pentru prevenirea dezastrelor…