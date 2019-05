Stiri pe aceeasi tema

- Alunecarile de teren si inundatiile provocate de ploile torentiale au ucis cel putin 29 de persoane in Indonezia, au anuntat luni reprezentantii Agentiei nationale de gestionare a dezastrelor, potrivit carora alte cateva mii de persoane s-au adapostit in centre de evacuare, contribuind la cresterea…

- Cel puțin 32 de persoane au murit in vestul Guatemalei, dupa ce un camion a lovit un grup de pietoni, au informat joi autoritațile, relateaza site-ul agenției Reuters.Camionul a lovit pietonii care se adunasera pe strada pentru a ajuta o alta persoana care fusese lovita de mașina, a informat…

- La doua moschei din orașul Christchurch din Noua Zeelanda au avut loc atacuri armate ce au provocat un numar mare de morți și raniți. Presa locala scrie ca între 9 și 27 de persoane au murit, dar bilanțul nu este confirmat oficial. Poliția a reținut patru persoane, o femeie și trei barbați, transmite…

- Doi civili au fost ucisi si un al treilea a fost ranit sambata cand microbuzul in care se aflau a trecut peste o mina in apropiere de regiunea separatista Donetk, in estul Ucrainei, au declarat autoritatile locale si martori, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citeste si Doi dintre copiii…

- O persoana a murit, iar mai mulți venezueleni au fost raniți dupa ce au fost împușcați vineri într-o confruntare cu forțele de securitate ale guvernului într-o zona apropiata de granița cu Brazilia, au spus doctori și rude ale raniților pentru Reuters la un centru medical, unde aceștia…

- Doi oameni au fost ucisi in orașul german Munchen, in aceasta dimineața, dupa ce mai multi localnici au anuntat ca se aud focuri de arma pe un santier. Un purtator de cuvant al politiei metropolei bavareze a declarat ca unul din morti este probabil cel care a tras cu arma. "Nu mai este niciun pericol…

- Cel putin sapte militanti islamisti au fost ucisi si alti 15 membri ai armatei egiptene au fost ucisi sau raniti in urma unei operatiuni a fortelor de securitate in regiunea Sinai din nordul Egiptului, au anuntat reprezentantii armatei, citati de Reuters, informeaza Mediafax.Citește și: Klaus…