- In minutul 24 al meciului Manchester City - Șahtior, la scorul de 1-0 pentru englezi, cetațenii au primit o lovitura libera incredibila. Arbitrul maghiar Viktor Kassai a dictat penalty dupa un duel intre Raheem Sterling, atacantul lui City, și fundașul lui Șahtior, Mykola Matvienko. Reluarile au aratat…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Infrangeri in meciurile cu Ajax și Benfica au trimis AEK pe ultimul loc in Grupa E din Liga Campionilor. Grecii au nevoie disperata de puncte pentru a scapa de aceasta poziție nedorita, dar Bayern merge la Atena pentru a obține victoria. Bavarezii au caștigat vineri…

- Arbitrul roman Ovidiu Hategan a fost delegat sa conduca la centru partida FC Barcelona - Internazionale Milano, programata, miercuri, de la ora 22,00, in Grupa B a Ligii Campionilor, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. Centralul va fi ajutat la cele doua tuse de asistentii Octavian…

- Liverpool și Manchester City au terminat la egalitate, 0-0, intr-un meci din etapa 8-a din Premier League. Dupa meci, Pep Guardiola a vorbit despre penalty-ul ratat de Riyad Mahrez in minutul 85 și i-a cerut scuze lui Gabriel Jesus, cel care a vrut sa execute lovitura de pedeapsa. "Mahrez a avut curajul…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: AC Milan este neinvinsa in ultimele cinci meciuri din Serie A, dar punctele pierdute cu ocazia a trei remize fac ca echipa sa fie intr-o zona de mijloc a clasamentului. Milanezii au azi o șansa importanta de a iși adauga trei puncte la total, intalnind ultima clasata…

- Manchester City a pierdut acasa primul meci din grupele Ligii Campionilor, 1-2 cu Olympique Lyon, și a devenit prima echipa din Anglia care pierde 4 partide consecutive in cea mai importanta competiție intercluburi. Rezultatul dezastruos cu Lyon de aseara a dus formația lui Guardiola in istoria fotbalului…

- Juventus Torino a invins, miercuri seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Valencia, intr-un meci din prima etapa a grupei H a Ligii Campionilor, in care Cristiano Ronaldo a fost eliminat in prima repriza si a parasit terenul plangand. Tot miercuri, Real Madrid s-a impus cu 3-0 in fata AS Roma,…

- Un copil din Satu Mare, Darius Torok-Brandusan, face performanta la Campionatul European de Sah pentru Juniori. Legitimat la SC Vointa Satu Mare, Darius a obtinut 2,5 puncte dupa primele patru runde din cadrul campionatului. Competitia celor mai buni sahisti din Euroipa are loc la Riga, capitala Letoniei.…