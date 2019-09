A fost potop. Inundatii, in aceasta noapte, in judetul Constanta

Sunt inundatii in judetul Constanta. In aceste momente 30 de pompieri cu trei autospeciale de interventie, cinci motopompe, un camion si doua autospeciale pentru munca operativa, de la ISU Dobrogea Constanta, intervin in satul Sinoe, comuna Mihai Viteazu, unde mai multe gospodarii… [citeste mai departe]