- The Guardian publica un articol pe tema opozitiei ministrului Justitiei Tudorel Toader fata de numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror - sef european. Laura Codruta Kovesi si-a castigat reputatia de „tar al anticoruptiei“ in Romania pentru incercarile indraznete de a inlatura coruptia in…

- "Partidul National Liberal va sustine ca reprezentantul Romaniei, clasat pe primul loc in ordinea de preferinta, in persoana Laurei Codruta Kovesi, sa fie validat in aceasta pozitie deosebit de importanta si prestigioasa in cadrul Uniunii Europene. In acest sens, reprezentantii PNL vor milita activ…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a susținut, miercuri, in Parlamentul European, ca exista țari cu un stat de drept mai ridicat decat Romania care iși sancționeaza demnitarii ce "iși denigreaza țara". "Mandatul pe care il are un demnitar este de a promova valorile naționale, ci nicidecum de a denigra…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut marti, din Germania, o prima reactie la anuntul ministrului Tudorel Toader, care a spus ca are pregatita deja o ordonanta de urgenta pentru condamnatii completurilor de 5 de la ICCJ din 2014 pana acum. "Nu stim exact ce isi imagineaza ministrul sa scrie in…

- Anuntul facut duminica seara de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la o ordonanta de urgenta care sa extinda termenul contestatiei in anulare pentru toti cei judecati de completurile nelegal constituite de la ICCJ in ultimii patru ani, starneste reactii dure de la Bruxelles. Finlandezul…

- Ministrul Justiției, cerere de ultima ora dupa eliberarile pe banda rulanta din penitenciarele din Romania, ca urmare a deciziei CCR privind nelegalitatea completelor de cinci judecatori de la ICCJ."Nu insemana ca daca cineva a scapat de executarea pedepsei scapa liber. Procesul se rejudeca…

- ​Vicepreședintele Comisiei Europene pentru creștere economica, locuri de munca și investiții, Jyrki Katainen, a avertizat, vineri, intr-un interviu acordat HotNews.ro, ca investitorii internaționali sunt ingrijorați de situația statului de drept din Romania și ca unii dintre ei renunța la a mai face…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, se va intalni, saptamana viitoare, cu Vera Jourova, comisarul european pentru Justitie, la sediul Ministerului. Informația a fost confirmata de catre Tudorel Toader, pentru Mediafax.Intalnirea va avea loc pe 19 noiembrie, la ora 15.00, la Ministerul Justiției.…