Guardian: Opinia ziarului despre Uniunea Europeană în schimbare care lasă în urmă Marea Britanie În rândul euroscepticilor britanici exista perceptia comuna gresita ca UE ar fi la fel de obsedata sa obstructioneze Brexitul, cum sunt ei sa finalizeze iesirea. Asta este neadevarat în doua sensuri. În primul rând, la Bruxelles este prioritara facilitarea plecarii reglementate a Regatului Unit. A existat o etapa a regretului, dar în cea mai mare parte aceasta a facut loc frustrarii fata de ineptia colectiva a politicienlor britanici - adeptii ramânerii ca si ai retragerii, potrivit The Guardian, citat de Rador.



